NFT Combining (NFTC) Informatie NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow. NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow. Officiële website: https://www.nftcombining.com/ Whitepaper: https://www.nftcombining.com/doc/NFTC-Whitepaper-v.1.0-Draft.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x563b7b186dd21b320d8f721c971b40b3d6d36113 Koop nu NFTC!

NFT Combining (NFTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NFT Combining (NFTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 810.00M $ 810.00M $ 810.00M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 55.98K $ 55.98K $ 55.98K Hoogste ooit: $ 0.12999 $ 0.12999 $ 0.12999 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.00006911 $ 0.00006911 $ 0.00006911 Meer informatie over NFT Combining (NFTC) prijs

NFT Combining (NFTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NFT Combining (NFTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NFTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NFTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NFTC begrijpt, kun je de live prijs van NFTC token verkennen!

NFT Combining (NFTC) Prijsgeschiedenis Door de NFTC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NFTC prijsgeschiedenis!

