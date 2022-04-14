NFT (NFT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NFT (NFT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NFT (NFT) Informatie APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent. APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent. Officiële website: http://apenft.org/ Whitepaper: https://foundation.apenft.io/book/APENFT%20White%20Paper.pdf Block explorer: https://tronscan.org/#/token20/TFczxzPhnThNSqr5by8tvxsdCFRRz6cPNq Koop nu NFT!

NFT (NFT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NFT (NFT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 437.20M $ 437.20M $ 437.20M Totale voorraad: $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T Circulerende voorraad: $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 437.20M $ 437.20M $ 437.20M Hoogste ooit: $ 0.0000078065 $ 0.0000078065 $ 0.0000078065 Laagste ooit: $ 0.000000288884040432 $ 0.000000288884040432 $ 0.000000288884040432 Huidige prijs: $ 0.0000004372 $ 0.0000004372 $ 0.0000004372 Meer informatie over NFT (NFT) prijs

NFT (NFT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NFT (NFT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NFT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NFT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NFT begrijpt, kun je de live prijs van NFT token verkennen!

