BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Netflix prijs vandaag is 1093.45 USD. Volg realtime NFLXON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NFLXON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Netflix prijs vandaag is 1093.45 USD. Volg realtime NFLXON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NFLXON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over NFLXON

NFLXON Prijsinformatie

Wat is NFLXON

NFLXON officiële website

NFLXON tokenomie

NFLXON Prijsvoorspelling

NFLXON Geschiedenis

NFLXON koopgids

NFLXON-naar-Fiat valutaconversie

NFLXON spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Netflix logo

Netflix koers(NFLXON)

1 NFLXON naar USD live prijs:

$1,093.55
$1,093.55$1,093.55
-0.14%1D
USD
Netflix (NFLXON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:52:43 (UTC+8)

Netflix (NFLXON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1,075.09
$ 1,075.09$ 1,075.09
24u laag
$ 1,102.23
$ 1,102.23$ 1,102.23
24u hoog

$ 1,075.09
$ 1,075.09$ 1,075.09

$ 1,102.23
$ 1,102.23$ 1,102.23

$ 1,265.3897261967002
$ 1,265.3897261967002$ 1,265.3897261967002

$ 1,081.0752808596928
$ 1,081.0752808596928$ 1,081.0752808596928

+0.08%

-0.13%

-0.61%

-0.61%

Netflix (NFLXON) real-time prijs is $ 1,093.45. De afgelopen 24 uur werd er NFLXON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1,075.09 en een hoogtepunt van $ 1,102.23, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NFLXON hoogste prijs aller tijden is $ 1,265.3897261967002, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1,081.0752808596928 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NFLXON met +0.08% veranderd in het afgelopen uur, -0.13% in de afgelopen 24 uur en -0.61% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Netflix (NFLXON) Marktinformatie

No.2101

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

$ 57.15K
$ 57.15K$ 57.15K

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

915.86
915.86 915.86

915.85804499
915.85804499 915.85804499

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Netflix is $ 1.00M, met een handelsvolume van $ 57.15K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NFLXON is 915.86, met een totale voorraad van 915.85804499. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.00M.

Netflix (NFLXON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Netflix prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -1.5331-0.13%
30 dagen$ -65.36-5.65%
60 dagen$ -6.55-0.60%
90 dagen$ -6.55-0.60%
Netflix prijswijziging vandaag

NFLXON registreerde vandaag een verandering van $ -1.5331 (-0.13%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Netflix 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -65.36 (-5.65%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Netflix 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,NFLXON zien we een verandering van $ -6.55 (-0.60%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Netflix 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -6.55 (-0.60%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Netflix (NFLXON) bekijken?

Bekijk nu de Netflixprijsgeschiedenispagina.

Wat is Netflix (NFLXON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Netflix is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeNetflix investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van NFLXON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Netflix lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Netflix aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Netflix Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Netflix (NFLXON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Netflix (NFLXON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Netflix te bekijken.

Bekijk nu de Netflix prijsvoorspelling !

Netflix (NFLXON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Netflix (NFLXON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NFLXON token !

Hoe koop je Netflix (NFLXON)?

Op zoek naar Hoe koop je Netflix? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Netflix gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

NFLXON naar lokale valuta's

1 Netflix(NFLXON) naar VND
28,774,136.75
1 Netflix(NFLXON) naar AUD
A$1,683.913
1 Netflix(NFLXON) naar GBP
831.022
1 Netflix(NFLXON) naar EUR
951.3015
1 Netflix(NFLXON) naar USD
$1,093.45
1 Netflix(NFLXON) naar MYR
RM4,581.5555
1 Netflix(NFLXON) naar TRY
46,034.245
1 Netflix(NFLXON) naar JPY
¥167,297.85
1 Netflix(NFLXON) naar ARS
ARS$1,593,943.934
1 Netflix(NFLXON) naar RUB
88,831.878
1 Netflix(NFLXON) naar INR
96,912.4735
1 Netflix(NFLXON) naar IDR
Rp18,224,159.377
1 Netflix(NFLXON) naar PHP
64,371.4015
1 Netflix(NFLXON) naar EGP
￡E.51,807.661
1 Netflix(NFLXON) naar BRL
R$5,893.6955
1 Netflix(NFLXON) naar CAD
C$1,541.7645
1 Netflix(NFLXON) naar BDT
133,291.555
1 Netflix(NFLXON) naar NGN
1,577,848.35
1 Netflix(NFLXON) naar COP
$4,221,810.45
1 Netflix(NFLXON) naar ZAR
R.19,113.506
1 Netflix(NFLXON) naar UAH
46,012.376
1 Netflix(NFLXON) naar TZS
T.Sh.2,686,606.65
1 Netflix(NFLXON) naar VES
Bs243,839.35
1 Netflix(NFLXON) naar CLP
$1,034,403.7
1 Netflix(NFLXON) naar PKR
Rs309,140.184
1 Netflix(NFLXON) naar KZT
573,077.145
1 Netflix(NFLXON) naar THB
฿35,558.994
1 Netflix(NFLXON) naar TWD
NT$33,798.5395
1 Netflix(NFLXON) naar AED
د.إ4,012.9615
1 Netflix(NFLXON) naar CHF
Fr885.6945
1 Netflix(NFLXON) naar HKD
HK$8,496.1065
1 Netflix(NFLXON) naar AMD
֏418,299.2975
1 Netflix(NFLXON) naar MAD
.د.م10,180.0195
1 Netflix(NFLXON) naar MXN
$20,414.7115
1 Netflix(NFLXON) naar SAR
ريال4,100.4375
1 Netflix(NFLXON) naar ETB
Br167,243.1775
1 Netflix(NFLXON) naar KES
KSh141,262.8055
1 Netflix(NFLXON) naar JOD
د.أ775.25605
1 Netflix(NFLXON) naar PLN
4,045.765
1 Netflix(NFLXON) naar RON
лв4,833.049
1 Netflix(NFLXON) naar SEK
kr10,475.251
1 Netflix(NFLXON) naar BGN
лв1,858.865
1 Netflix(NFLXON) naar HUF
Ft369,028.4405
1 Netflix(NFLXON) naar CZK
23,181.14
1 Netflix(NFLXON) naar KWD
د.ك335.68915
1 Netflix(NFLXON) naar ILS
3,575.5815
1 Netflix(NFLXON) naar BOB
Bs7,555.7395
1 Netflix(NFLXON) naar AZN
1,858.865
1 Netflix(NFLXON) naar TJS
SM10,081.609
1 Netflix(NFLXON) naar GEL
2,974.184
1 Netflix(NFLXON) naar AOA
Kz997,663.78
1 Netflix(NFLXON) naar BHD
.د.ب411.1372
1 Netflix(NFLXON) naar BMD
$1,093.45
1 Netflix(NFLXON) naar DKK
kr7,107.425
1 Netflix(NFLXON) naar HNL
L28,801.473
1 Netflix(NFLXON) naar MUR
50,320.569
1 Netflix(NFLXON) naar NAD
$19,015.0955
1 Netflix(NFLXON) naar NOK
kr11,164.1245
1 Netflix(NFLXON) naar NZD
$1,935.4065
1 Netflix(NFLXON) naar PAB
B/.1,093.45
1 Netflix(NFLXON) naar PGK
K4,647.1625
1 Netflix(NFLXON) naar QAR
ر.ق3,980.158
1 Netflix(NFLXON) naar RSD
дин.111,608.4415
1 Netflix(NFLXON) naar UZS
soʻm13,017,259.822
1 Netflix(NFLXON) naar ALL
L91,970.0795
1 Netflix(NFLXON) naar ANG
ƒ1,957.2755
1 Netflix(NFLXON) naar AWG
ƒ1,957.2755
1 Netflix(NFLXON) naar BBD
$2,186.9
1 Netflix(NFLXON) naar BAM
KM1,858.865
1 Netflix(NFLXON) naar BIF
Fr3,224,584.05
1 Netflix(NFLXON) naar BND
$1,421.485
1 Netflix(NFLXON) naar BSD
$1,093.45
1 Netflix(NFLXON) naar JMD
$175,531.5285
1 Netflix(NFLXON) naar KHR
4,391,360.807
1 Netflix(NFLXON) naar KMF
Fr465,809.7
1 Netflix(NFLXON) naar LAK
23,770,651.6985
1 Netflix(NFLXON) naar LKR
රු333,261.691
1 Netflix(NFLXON) naar MDL
L18,730.7985
1 Netflix(NFLXON) naar MGA
Ar4,925,445.525
1 Netflix(NFLXON) naar MOP
P8,747.6
1 Netflix(NFLXON) naar MVR
16,839.13
1 Netflix(NFLXON) naar MWK
MK1,898,349.4795
1 Netflix(NFLXON) naar MZN
MT69,926.1275
1 Netflix(NFLXON) naar NPR
रु155,116.817
1 Netflix(NFLXON) naar PYG
7,754,747.4
1 Netflix(NFLXON) naar RWF
Fr1,586,595.95
1 Netflix(NFLXON) naar SBD
$8,999.0935
1 Netflix(NFLXON) naar SCR
14,706.9025
1 Netflix(NFLXON) naar SRD
$42,097.825
1 Netflix(NFLXON) naar SVC
$9,567.6875
1 Netflix(NFLXON) naar SZL
L19,026.03
1 Netflix(NFLXON) naar TMT
m3,838.0095
1 Netflix(NFLXON) naar TND
د.ت3,212.5561
1 Netflix(NFLXON) naar TTD
$7,413.591
1 Netflix(NFLXON) naar UGX
Sh3,809,579.8
1 Netflix(NFLXON) naar XAF
Fr624,359.95
1 Netflix(NFLXON) naar XCD
$2,952.315
1 Netflix(NFLXON) naar XOF
Fr624,359.95
1 Netflix(NFLXON) naar XPF
Fr112,625.35
1 Netflix(NFLXON) naar BWP
P14,761.575
1 Netflix(NFLXON) naar BZD
$2,197.8345
1 Netflix(NFLXON) naar CVE
$105,113.3485
1 Netflix(NFLXON) naar DJF
Fr193,540.65
1 Netflix(NFLXON) naar DOP
$70,265.097
1 Netflix(NFLXON) naar DZD
د.ج143,077.9325
1 Netflix(NFLXON) naar FJD
$2,493.066
1 Netflix(NFLXON) naar GNF
Fr9,507,547.75
1 Netflix(NFLXON) naar GTQ
Q8,375.827
1 Netflix(NFLXON) naar GYD
$228,749.74
1 Netflix(NFLXON) naar ISK
kr138,868.15

Netflix bron

Voor een beter begrip van Netflix kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Netflix
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Netflix

Hoeveel is Netflix (NFLXON) vandaag waard?
De live NFLXON prijs in USD is 1,093.45 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NFLXON naar USD prijs?
De huidige prijs van NFLXON naar USD is $ 1,093.45. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Netflix?
De marktkapitalisatie van NFLXON is $ 1.00M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NFLXON?
De circulerende voorraad van NFLXON is 915.86 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NFLXON?
NFLXON bereikte een ATH-prijs van 1,265.3897261967002 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NFLXON?
NFLXON zag een ATL-prijs van 1,081.0752808596928 USD.
Wat is het handelsvolume van NFLXON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NFLXON is $ 57.15K USD.
Zal NFLXON dit jaar hoger gaan?
NFLXON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NFLXON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:52:43 (UTC+8)

Netflix (NFLXON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

NFLXON-naar-USD calculator

Bedrag

NFLXON
NFLXON
USD
USD

1 NFLXON = 1,093.45 USD

Handel in NFLXON

NFLXON/USDT
$1,093.55
$1,093.55$1,093.55
-0.15%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,452.75
$101,452.75$101,452.75

-1.67%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,284.88
$3,284.88$3,284.88

-6.33%

Solana logo

Solana

SOL

$155.05
$155.05$155.05

-3.98%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3124
$1.3124$1.3124

+774.93%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,452.75
$101,452.75$101,452.75

-1.67%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,284.88
$3,284.88$3,284.88

-6.33%

Solana logo

Solana

SOL

$155.05
$155.05$155.05

-3.98%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2127
$2.2127$2.2127

-3.04%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16163
$0.16163$0.16163

-1.40%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4318
$0.4318$0.4318

+763.60%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3124
$1.3124$1.3124

+774.93%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4318
$0.4318$0.4318

+763.60%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09547
$0.09547$0.09547

+522.35%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000395
$0.000000000395$0.000000000395

+359.30%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2178
$0.2178$0.2178

+232.51%