Nexo (NEXO) Informatie Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments. Officiële website: https://nexo.com Whitepaper: https://nexo.com/assets/downloads/Nexo-Whitepaper.pdf?=a Block explorer: https://etherscan.io/token/0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206

Nexo (NEXO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nexo (NEXO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 807.94M $ 807.94M $ 807.94M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 646.15M $ 646.15M $ 646.15M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Hoogste ooit: $ 1.5845 $ 1.5845 $ 1.5845 Laagste ooit: $ 0.0433327 $ 0.0433327 $ 0.0433327 Huidige prijs: $ 1.2504 $ 1.2504 $ 1.2504 Meer informatie over Nexo (NEXO) prijs

Nexo (NEXO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nexo (NEXO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NEXO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NEXO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NEXO begrijpt, kun je de live prijs van NEXO token verkennen!

Nexo (NEXO) Prijsgeschiedenis Door de NEXO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NEXO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NEXO Wil je weten waar je NEXO naartoe gaat? Onze NEXO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NEXO token!

