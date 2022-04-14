Nexum (NEXM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nexum (NEXM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nexum (NEXM) Informatie Nexum is a blockchain-enabled financial services business, a multi-chain "Layer 3", driving innovation in the bank disintermediation and financial transmission processes. Nexum will utilize the shipping industry as the first use case for their products providing reliable and efficient financing to traders serving in the maritime trade. Nexum is a blockchain-enabled financial services business, a multi-chain "Layer 3", driving innovation in the bank disintermediation and financial transmission processes. Nexum will utilize the shipping industry as the first use case for their products providing reliable and efficient financing to traders serving in the maritime trade. Officiële website: https://nexum.ai Whitepaper: https://nexum.ai/document/nxm_white_paper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0xe831F96A7a1DcE1aa2EB760b1e296c6A74CaA9d5 Koop nu NEXM!

Nexum (NEXM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nexum (NEXM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 36.45M $ 36.45M $ 36.45M Hoogste ooit: $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 Laagste ooit: $ 0.000666810527759697 $ 0.000666810527759697 $ 0.000666810527759697 Huidige prijs: $ 0.00729 $ 0.00729 $ 0.00729 Meer informatie over Nexum (NEXM) prijs

Nexum (NEXM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nexum (NEXM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NEXM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NEXM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NEXM begrijpt, kun je de live prijs van NEXM token verkennen!

