BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Fortune Room prijs vandaag is 0.000000000000000000000002491 USD. Volg realtime NEWFRT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NEWFRT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Fortune Room prijs vandaag is 0.000000000000000000000002491 USD. Volg realtime NEWFRT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NEWFRT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over NEWFRT

NEWFRT Prijsinformatie

Wat is NEWFRT

NEWFRT tokenomie

NEWFRT Prijsvoorspelling

NEWFRT Geschiedenis

NEWFRT koopgids

NEWFRT-naar-Fiat valutaconversie

NEWFRT spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Fortune Room logo

Fortune Room koers(NEWFRT)

1 NEWFRT naar USD live prijs:

$0.000000000000000000000002
$0.000000000000000000000002$0.000000000000000000000002
-57.85%1D
USD
Fortune Room (NEWFRT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:29:06 (UTC+8)

Fortune Room (NEWFRT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00000000000000000000000201
$ 0.00000000000000000000000201$ 0.00000000000000000000000201
24u laag
$ 0.00000000000000000000001647
$ 0.00000000000000000000001647$ 0.00000000000000000000001647
24u hoog

$ 0.00000000000000000000000201
$ 0.00000000000000000000000201$ 0.00000000000000000000000201

$ 0.00000000000000000000001647
$ 0.00000000000000000000001647$ 0.00000000000000000000001647

--
----

--
----

-10.91%

-57.85%

-100.00%

-100.00%

Fortune Room (NEWFRT) real-time prijs is $ 0.000000000000000000000002491. De afgelopen 24 uur werd er NEWFRT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000000000000000000000201 en een hoogtepunt van $ 0.00000000000000000000001647, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NEWFRT hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NEWFRT met -10.91% veranderd in het afgelopen uur, -57.85% in de afgelopen 24 uur en -100.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Fortune Room (NEWFRT) Marktinformatie

--
----

$ 516.60K
$ 516.60K$ 516.60K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Fortune Room is --, met een handelsvolume van $ 516.60K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NEWFRT is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.

Fortune Room (NEWFRT) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Fortune Room prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00000000000000000000000274496-57.85%
30 dagen$ -0.000000000024999999999997509-100.00%
60 dagen$ -0.000079999999999999999997509-100.00%
90 dagen$ -0.000079999999999999999997509-100.00%
Fortune Room prijswijziging vandaag

NEWFRT registreerde vandaag een verandering van $ -0.00000000000000000000000274496 (-57.85%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Fortune Room 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.000000000024999999999997509 (-100.00%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Fortune Room 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,NEWFRT zien we een verandering van $ -0.000079999999999999999997509 (-100.00%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Fortune Room 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.000079999999999999999997509 (-100.00%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Fortune Room (NEWFRT) bekijken?

Bekijk nu de Fortune Roomprijsgeschiedenispagina.

Wat is Fortune Room (NEWFRT)?

NEWFRT is the utility token for the Fortune Room game. It is used for participating in games, earning rewards, and future governance.

Fortune Room is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeFortune Room investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van NEWFRT staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Fortune Room lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Fortune Room aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Fortune Room Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Fortune Room (NEWFRT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Fortune Room (NEWFRT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Fortune Room te bekijken.

Bekijk nu de Fortune Room prijsvoorspelling !

Fortune Room (NEWFRT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Fortune Room (NEWFRT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NEWFRT token !

Hoe koop je Fortune Room (NEWFRT)?

Op zoek naar Hoe koop je Fortune Room? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Fortune Room gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

NEWFRT naar lokale valuta's

1 Fortune Room(NEWFRT) naar VND
0.000000000000000000065550665
1 Fortune Room(NEWFRT) naar AUD
A$0.00000000000000000000000383614
1 Fortune Room(NEWFRT) naar GBP
0.00000000000000000000000189316
1 Fortune Room(NEWFRT) naar EUR
0.00000000000000000000000216717
1 Fortune Room(NEWFRT) naar USD
$0.000000000000000000000002491
1 Fortune Room(NEWFRT) naar MYR
RM0.00000000000000000000001043729
1 Fortune Room(NEWFRT) naar TRY
0.0000000000000000000001048711
1 Fortune Room(NEWFRT) naar JPY
¥0.000000000000000000000381123
1 Fortune Room(NEWFRT) naar ARS
ARS$0.00000000000000000000363118052
1 Fortune Room(NEWFRT) naar RUB
0.00000000000000000000020256812
1 Fortune Room(NEWFRT) naar INR
0.00000000000000000000022085206
1 Fortune Room(NEWFRT) naar IDR
Rp0.00000000000000000004151665006
1 Fortune Room(NEWFRT) naar PHP
0.00000000000000000000014662026
1 Fortune Room(NEWFRT) naar EGP
￡E.0.00000000000000000000011809831
1 Fortune Room(NEWFRT) naar BRL
R$0.0000000000000000000000134514
1 Fortune Room(NEWFRT) naar CAD
C$0.00000000000000000000000351231
1 Fortune Room(NEWFRT) naar BDT
0.0000000000000000000003036529
1 Fortune Room(NEWFRT) naar NGN
0.000000000000000000003594513
1 Fortune Room(NEWFRT) naar COP
$0.000000000000000000009617751
1 Fortune Room(NEWFRT) naar ZAR
R.0.00000000000000000000004354268
1 Fortune Room(NEWFRT) naar UAH
0.00000000000000000000010482128
1 Fortune Room(NEWFRT) naar TZS
T.Sh.0.000000000000000000006120387
1 Fortune Room(NEWFRT) naar VES
Bs0.000000000000000000000555493
1 Fortune Room(NEWFRT) naar CLP
$0.000000000000000000002356486
1 Fortune Room(NEWFRT) naar PKR
Rs0.00000000000000000000070425552
1 Fortune Room(NEWFRT) naar KZT
0.0000000000000000000013055331
1 Fortune Room(NEWFRT) naar THB
฿0.00000000000000000000008105714
1 Fortune Room(NEWFRT) naar TWD
NT$0.00000000000000000000007702172
1 Fortune Room(NEWFRT) naar AED
د.إ0.00000000000000000000000914197
1 Fortune Room(NEWFRT) naar CHF
Fr0.00000000000000000000000201771
1 Fortune Room(NEWFRT) naar HKD
HK$0.00000000000000000000001935507
1 Fortune Room(NEWFRT) naar AMD
֏0.00000000000000000000095293205
1 Fortune Room(NEWFRT) naar MAD
.د.م0.00000000000000000000002319121
1 Fortune Room(NEWFRT) naar MXN
$0.00000000000000000000004650697
1 Fortune Room(NEWFRT) naar SAR
ريال0.00000000000000000000000934125
1 Fortune Room(NEWFRT) naar ETB
Br0.00000000000000000000038099845
1 Fortune Room(NEWFRT) naar KES
KSh0.00000000000000000000032181229
1 Fortune Room(NEWFRT) naar JOD
د.أ0.000000000000000000000001766119
1 Fortune Room(NEWFRT) naar PLN
0.0000000000000000000000092167
1 Fortune Room(NEWFRT) naar RON
лв0.00000000000000000000001101022
1 Fortune Room(NEWFRT) naar SEK
kr0.00000000000000000000002386378
1 Fortune Room(NEWFRT) naar BGN
лв0.0000000000000000000000042347
1 Fortune Room(NEWFRT) naar HUF
Ft0.00000000000000000000084068759
1 Fortune Room(NEWFRT) naar CZK
0.0000000000000000000000528092
1 Fortune Room(NEWFRT) naar KWD
د.ك0.000000000000000000000000764737
1 Fortune Room(NEWFRT) naar ILS
0.00000000000000000000000814557
1 Fortune Room(NEWFRT) naar BOB
Bs0.00000000000000000000001721281
1 Fortune Room(NEWFRT) naar AZN
0.0000000000000000000000042347
1 Fortune Room(NEWFRT) naar TJS
SM0.00000000000000000000002296702
1 Fortune Room(NEWFRT) naar GEL
0.00000000000000000000000677552
1 Fortune Room(NEWFRT) naar AOA
Kz0.0000000000000000000022727884
1 Fortune Room(NEWFRT) naar BHD
.د.ب0.000000000000000000000000939107
1 Fortune Room(NEWFRT) naar BMD
$0.000000000000000000000002491
1 Fortune Room(NEWFRT) naar DKK
kr0.00000000000000000000001616659
1 Fortune Room(NEWFRT) naar HNL
L0.00000000000000000000006561294
1 Fortune Room(NEWFRT) naar MUR
0.00000000000000000000011463582
1 Fortune Room(NEWFRT) naar NAD
$0.00000000000000000000004331849
1 Fortune Room(NEWFRT) naar NOK
kr0.00000000000000000000002548293
1 Fortune Room(NEWFRT) naar NZD
$0.00000000000000000000000440907
1 Fortune Room(NEWFRT) naar PAB
B/.0.000000000000000000000002491
1 Fortune Room(NEWFRT) naar PGK
K0.00000000000000000000001058675
1 Fortune Room(NEWFRT) naar QAR
ر.ق0.00000000000000000000000906724
1 Fortune Room(NEWFRT) naar RSD
дин.0.00000000000000000000025423146
1 Fortune Room(NEWFRT) naar UZS
soʻm0.00000000000000000002965475716
1 Fortune Room(NEWFRT) naar ALL
L0.00000000000000000000020951801
1 Fortune Room(NEWFRT) naar ANG
ƒ0.00000000000000000000000445889
1 Fortune Room(NEWFRT) naar AWG
ƒ0.00000000000000000000000445889
1 Fortune Room(NEWFRT) naar BBD
$0.000000000000000000000004982
1 Fortune Room(NEWFRT) naar BAM
KM0.0000000000000000000000042347
1 Fortune Room(NEWFRT) naar BIF
Fr0.000000000000000000007345959
1 Fortune Room(NEWFRT) naar BND
$0.0000000000000000000000032383
1 Fortune Room(NEWFRT) naar BSD
$0.000000000000000000000002491
1 Fortune Room(NEWFRT) naar JMD
$0.00000000000000000000039988023
1 Fortune Room(NEWFRT) naar KHR
0.00000000000000000001000400546
1 Fortune Room(NEWFRT) naar KMF
Fr0.000000000000000000001061166
1 Fortune Room(NEWFRT) naar LAK
0.00000000000000000005415217283
1 Fortune Room(NEWFRT) naar LKR
රු0.00000000000000000000075920698
1 Fortune Room(NEWFRT) naar MDL
L0.00000000000000000000004267083
1 Fortune Room(NEWFRT) naar MGA
Ar0.0000000000000000000112207095
1 Fortune Room(NEWFRT) naar MOP
P0.000000000000000000000019928
1 Fortune Room(NEWFRT) naar MVR
0.0000000000000000000000383614
1 Fortune Room(NEWFRT) naar MWK
MK0.00000000000000000000432465001
1 Fortune Room(NEWFRT) naar MZN
MT0.00000000000000000000015929945
1 Fortune Room(NEWFRT) naar NPR
रु0.00000000000000000000035337326
1 Fortune Room(NEWFRT) naar PYG
0.000000000000000000017666172
1 Fortune Room(NEWFRT) naar RWF
Fr0.000000000000000000003614441
1 Fortune Room(NEWFRT) naar SBD
$0.00000000000000000000002050093
1 Fortune Room(NEWFRT) naar SCR
0.00000000000000000000003350395
1 Fortune Room(NEWFRT) naar SRD
$0.0000000000000000000000959035
1 Fortune Room(NEWFRT) naar SVC
$0.00000000000000000000002179625
1 Fortune Room(NEWFRT) naar SZL
L0.0000000000000000000000433434
1 Fortune Room(NEWFRT) naar TMT
m0.00000000000000000000000874341
1 Fortune Room(NEWFRT) naar TND
د.ت0.000000000000000000000007318558
1 Fortune Room(NEWFRT) naar TTD
$0.00000000000000000000001688898
1 Fortune Room(NEWFRT) naar UGX
Sh0.000000000000000000008678644
1 Fortune Room(NEWFRT) naar XAF
Fr0.000000000000000000001422361
1 Fortune Room(NEWFRT) naar XCD
$0.0000000000000000000000067257
1 Fortune Room(NEWFRT) naar XOF
Fr0.000000000000000000001422361
1 Fortune Room(NEWFRT) naar XPF
Fr0.000000000000000000000256573
1 Fortune Room(NEWFRT) naar BWP
P0.0000000000000000000000336285
1 Fortune Room(NEWFRT) naar BZD
$0.00000000000000000000000500691
1 Fortune Room(NEWFRT) naar CVE
$0.00000000000000000000023945983
1 Fortune Room(NEWFRT) naar DJF
Fr0.000000000000000000000440907
1 Fortune Room(NEWFRT) naar DOP
$0.00000000000000000000016007166
1 Fortune Room(NEWFRT) naar DZD
د.ج0.00000000000000000000032574807
1 Fortune Room(NEWFRT) naar FJD
$0.00000000000000000000000567948
1 Fortune Room(NEWFRT) naar GNF
Fr0.000000000000000000021659245
1 Fortune Room(NEWFRT) naar GTQ
Q0.00000000000000000000001908106
1 Fortune Room(NEWFRT) naar GYD
$0.0000000000000000000005211172
1 Fortune Room(NEWFRT) naar ISK
kr0.000000000000000000000316357

Fortune Room bron

Voor een beter begrip van Fortune Room kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Fortune Room

Hoeveel is Fortune Room (NEWFRT) vandaag waard?
De live NEWFRT prijs in USD is 0.000000000000000000000002491 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NEWFRT naar USD prijs?
De huidige prijs van NEWFRT naar USD is $ 0.000000000000000000000002491. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Fortune Room?
De marktkapitalisatie van NEWFRT is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NEWFRT?
De circulerende voorraad van NEWFRT is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NEWFRT?
NEWFRT bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NEWFRT?
NEWFRT zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van NEWFRT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NEWFRT is $ 516.60K USD.
Zal NEWFRT dit jaar hoger gaan?
NEWFRT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NEWFRT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:29:06 (UTC+8)

Fortune Room (NEWFRT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

NEWFRT-naar-USD calculator

Bedrag

NEWFRT
NEWFRT
USD
USD

1 NEWFRT = 0 USD

Handel in NEWFRT

NEWFRT/USDT
$0.000000000000000000000002
$0.000000000000000000000002$0.000000000000000000000002
-57.85%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,577.18
$101,577.18$101,577.18

-1.55%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,298.89
$3,298.89$3,298.89

-5.94%

Solana logo

Solana

SOL

$156.40
$156.40$156.40

-3.14%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2049
$1.2049$1.2049

+703.26%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,577.18
$101,577.18$101,577.18

-1.55%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,298.89
$3,298.89$3,298.89

-5.94%

Solana logo

Solana

SOL

$156.40
$156.40$156.40

-3.14%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2287
$2.2287$2.2287

-2.33%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16302
$0.16302$0.16302

-0.55%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2049
$1.2049$1.2049

+703.26%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.3945
$0.3945$0.3945

+689.00%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000694
$0.000000000694$0.000000000694

+706.97%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11002
$0.11002$0.11002

+617.20%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000042225
$0.0000000042225$0.0000000042225

+201.56%