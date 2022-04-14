NERO (NERO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NERO (NERO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NERO (NERO) Informatie NERO introduces Blockspace 2.0, the first multidimensional gas fee blockchain. Built over two years in stealth, NERO is poised to align dApps and infra like never before. Deliver an app layer that allows any token to be used as gas natively and provide an environment where dApp builders can manage, optimize, and share in protocol fees. Designing systems to help applications succeed financially by giving them new tools to earn revenues keeps their long term loyalty to NERO through alignment. Officiële website: https://nerochain.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/qc266yjgsdz9v6ak Block explorer: https://neroscan.io/

NERO (NERO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NERO (NERO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 58.20M $ 58.20M $ 58.20M Hoogste ooit: $ 0.02392 $ 0.02392 $ 0.02392 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.00582 $ 0.00582 $ 0.00582 Meer informatie over NERO (NERO) prijs

NERO (NERO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NERO (NERO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NERO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NERO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NERO begrijpt, kun je de live prijs van NERO token verkennen!

Hoe koop je NERO? Wil je NERO (NERO) toevoegen aan je portfolio?

NERO (NERO) Prijsgeschiedenis Door de NERO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van NERO Wil je weten waar je NERO naartoe gaat? Onze NERO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

