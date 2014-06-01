NEO (NEO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NEO (NEO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NEO (NEO) Informatie NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network. NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network. Officiële website: https://neo.org/ Whitepaper: https://docs.neo.org/docs/en-us/index.html Block explorer: https://dora.coz.io/

NEO (NEO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NEO (NEO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 422.88M $ 422.88M $ 422.88M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 70.54M $ 70.54M $ 70.54M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 599.50M $ 599.50M $ 599.50M Hoogste ooit: $ 140.7054 $ 140.7054 $ 140.7054 Laagste ooit: $ 0.07228679955005646 $ 0.07228679955005646 $ 0.07228679955005646 Huidige prijs: $ 5.995 $ 5.995 $ 5.995 Meer informatie over NEO (NEO) prijs

NEO (NEO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NEO (NEO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NEO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NEO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NEO begrijpt, kun je de live prijs van NEO token verkennen!

Hoe koop je NEO?

NEO (NEO) Prijsgeschiedenis Door de NEO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NEO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NEO Wil je weten waar je NEO naartoe gaat? Onze NEO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NEO token!

