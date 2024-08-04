First Neiro on ETH (NEIROCTO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in First Neiro on ETH (NEIROCTO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Informatie Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon. Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon. Officiële website: https://www.neiroeth.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee Koop nu NEIROCTO!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor First Neiro on ETH (NEIROCTO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 120.70M $ 120.70M $ 120.70M Totale voorraad: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Circulerende voorraad: $ 420.68B $ 420.68B $ 420.68B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 120.70M $ 120.70M $ 120.70M Hoogste ooit: $ 0.00310081 $ 0.00310081 $ 0.00310081 Laagste ooit: $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 Huidige prijs: $ 0.00028691 $ 0.00028691 $ 0.00028691 Meer informatie over First Neiro on ETH (NEIROCTO) prijs

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van First Neiro on ETH (NEIROCTO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NEIROCTO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NEIROCTO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NEIROCTO begrijpt, kun je de live prijs van NEIROCTO token verkennen!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Prijsgeschiedenis Door de NEIROCTO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NEIROCTO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NEIROCTO Wil je weten waar je NEIROCTO naartoe gaat? Onze NEIROCTO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NEIROCTO token!

