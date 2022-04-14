Neurashi (NEI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Neurashi (NEI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Neurashi (NEI) Informatie Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity. Officiële website: https://neurashi.com/ Whitepaper: https://neurashi.com/whitepaper/ Block explorer: https://solscan.io/token/FrQNn7xSTQWdv3SC8stZfT76QeWgvFWVQtCJhdGVjHJK

Neurashi (NEI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Neurashi (NEI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 467.86K Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 274.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.70M Hoogste ooit: $ 0.03864 Laagste ooit: $ 0.000406390166880781 Huidige prijs: $ 0.001703

Neurashi (NEI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Neurashi (NEI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NEI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NEI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NEI begrijpt, kun je de live prijs van NEI token verkennen!

Neurashi (NEI) Prijsgeschiedenis Door de NEI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van NEI Wil je weten waar je NEI naartoe gaat? Onze NEI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

