De live NEET prijs vandaag is 0.036577 USD. Volg realtime NEET naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NEET prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

NEET koers(NEET)

1 NEET naar USD live prijs:

$0.036577
$0.036577
-9.50%1D
NEET (NEET) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-21 03:26:04 (UTC+8)

NEET (NEET) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.034
$ 0.034
24u laag
$ 0.049026
$ 0.049026
24u hoog

$ 0.034
$ 0.034

$ 0.049026
$ 0.049026

-2.59%

-9.50%

+19.51%

+19.51%

NEET (NEET) real-time prijs is $ 0.036577. De afgelopen 24 uur werd er NEET verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.034 en een hoogtepunt van $ 0.049026, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NEET hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NEET met -2.59% veranderd in het afgelopen uur, -9.50% in de afgelopen 24 uur en +19.51% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

NEET (NEET) Marktinformatie

$ 91.02K
$ 91.02K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

De huidige marktkapitalisatie van NEET is --, met een handelsvolume van $ 91.02K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NEET is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.

NEET (NEET) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van NEET prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00383957-9.50%
30 dagen$ +0.020733+130.85%
60 dagen$ +0.014089+62.65%
90 dagen$ +0.028731+366.18%
NEET prijswijziging vandaag

NEET registreerde vandaag een verandering van $ -0.00383957 (-9.50%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

NEET 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.020733 (+130.85%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

NEET 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,NEET zien we een verandering van $ +0.014089 (+62.65%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

NEET 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.028731 (+366.18%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van NEET (NEET) bekijken?

Bekijk nu de NEETprijsgeschiedenispagina.

Wat is NEET (NEET)?

NEET (Not in Employment, Education, or Training) was once a label for the disengaged. In crypto, it’s now rebellion: rejecting 9-to-5, mocking hustle culture, and embracing dark humor.Memes, nihilism, and degen trading as protest—NEET is the flex.

NEET is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeNEET investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van NEET staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over NEET lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je NEET aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

NEET Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal NEET (NEET) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je NEET (NEET) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor NEET te bekijken.

Bekijk nu de NEET prijsvoorspelling !

NEET (NEET) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van NEET (NEET) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NEET token !

Hoe koop je NEET (NEET)?

Op zoek naar Hoe koop je NEET? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt NEET gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

NEET naar lokale valuta's

1 NEET(NEET) naar VND
962.523755
1 NEET(NEET) naar AUD
A$0.05596281
1 NEET(NEET) naar GBP
0.02706698
1 NEET(NEET) naar EUR
0.03109045
1 NEET(NEET) naar USD
$0.036577
1 NEET(NEET) naar MYR
RM0.15435494
1 NEET(NEET) naar TRY
1.53367361
1 NEET(NEET) naar JPY
¥5.48655
1 NEET(NEET) naar ARS
ARS$53.31902444
1 NEET(NEET) naar RUB
2.95725045
1 NEET(NEET) naar INR
3.2151183
1 NEET(NEET) naar IDR
Rp609.61642282
1 NEET(NEET) naar PHP
2.12768409
1 NEET(NEET) naar EGP
￡E.1.7374075
1 NEET(NEET) naar BRL
R$0.19641849
1 NEET(NEET) naar CAD
C$0.0512078
1 NEET(NEET) naar BDT
4.4587363
1 NEET(NEET) naar NGN
53.63175779
1 NEET(NEET) naar COP
$140.14148357
1 NEET(NEET) naar ZAR
R.0.63058748
1 NEET(NEET) naar UAH
1.52708975
1 NEET(NEET) naar TZS
T.Sh.90.09097985
1 NEET(NEET) naar VES
Bs7.425131
1 NEET(NEET) naar CLP
$34.74815
1 NEET(NEET) naar PKR
Rs10.28289201
1 NEET(NEET) naar KZT
19.68610717
1 NEET(NEET) naar THB
฿1.18984981
1 NEET(NEET) naar TWD
NT$1.11852466
1 NEET(NEET) naar AED
د.إ0.13423759
1 NEET(NEET) naar CHF
Fr0.02889583
1 NEET(NEET) naar HKD
HK$0.28383752
1 NEET(NEET) naar AMD
֏13.99253135
1 NEET(NEET) naar MAD
.د.م0.33577686
1 NEET(NEET) naar MXN
$0.6730168
1 NEET(NEET) naar SAR
ريال0.13716375
1 NEET(NEET) naar ETB
Br5.4243691
1 NEET(NEET) naar KES
KSh4.72538263
1 NEET(NEET) naar JOD
د.أ0.025933093
1 NEET(NEET) naar PLN
0.13277451
1 NEET(NEET) naar RON
лв0.15947572
1 NEET(NEET) naar SEK
kr0.34418957
1 NEET(NEET) naar BGN
лв0.06108359
1 NEET(NEET) naar HUF
Ft12.21232876
1 NEET(NEET) naar CZK
0.76263045
1 NEET(NEET) naar KWD
د.ك0.011192562
1 NEET(NEET) naar ILS
0.11997256
1 NEET(NEET) naar BOB
Bs0.2523813
1 NEET(NEET) naar AZN
0.0621809
1 NEET(NEET) naar TJS
SM0.3365084
1 NEET(NEET) naar GEL
0.09912367
1 NEET(NEET) naar AOA
Kz33.52611243
1 NEET(NEET) naar BHD
.د.ب0.013752952
1 NEET(NEET) naar BMD
$0.036577
1 NEET(NEET) naar DKK
kr0.23445857
1 NEET(NEET) naar HNL
L0.95795163
1 NEET(NEET) naar MUR
1.64742808
1 NEET(NEET) naar NAD
$0.63022171
1 NEET(NEET) naar NOK
kr0.36723308
1 NEET(NEET) naar NZD
$0.06364398
1 NEET(NEET) naar PAB
B/.0.036577
1 NEET(NEET) naar PGK
K0.15398917
1 NEET(NEET) naar QAR
ر.ق0.13314028
1 NEET(NEET) naar RSD
дин.3.67928043
1 NEET(NEET) naar UZS
soʻm446.06090424
1 NEET(NEET) naar ALL
L3.03186753
1 NEET(NEET) naar ANG
ƒ0.06547283
1 NEET(NEET) naar AWG
ƒ0.06547283
1 NEET(NEET) naar BBD
$0.073154
1 NEET(NEET) naar BAM
KM0.06108359
1 NEET(NEET) naar BIF
Fr107.865573
1 NEET(NEET) naar BND
$0.04718433
1 NEET(NEET) naar BSD
$0.036577
1 NEET(NEET) naar JMD
$5.8925547
1 NEET(NEET) naar KHR
147.48760825
1 NEET(NEET) naar KMF
Fr15.435494
1 NEET(NEET) naar LAK
795.15215801
1 NEET(NEET) naar LKR
රු11.07697868
1 NEET(NEET) naar MDL
L0.6181513
1 NEET(NEET) naar MGA
Ar164.7610965
1 NEET(NEET) naar MOP
P0.292616
1 NEET(NEET) naar MVR
0.5596281
1 NEET(NEET) naar MWK
MK63.50169547
1 NEET(NEET) naar MZN
MT2.3372703
1 NEET(NEET) naar NPR
रु5.14199466
1 NEET(NEET) naar PYG
259.404084
1 NEET(NEET) naar RWF
Fr53.000073
1 NEET(NEET) naar SBD
$0.30102871
1 NEET(NEET) naar SCR
0.52378264
1 NEET(NEET) naar SRD
$1.44405996
1 NEET(NEET) naar SVC
$0.32004875
1 NEET(NEET) naar SZL
L0.63022171
1 NEET(NEET) naar TMT
m0.12838527
1 NEET(NEET) naar TND
د.ت0.107060879
1 NEET(NEET) naar TTD
$0.24799206
1 NEET(NEET) naar UGX
Sh126.995344
1 NEET(NEET) naar XAF
Fr20.592851
1 NEET(NEET) naar XCD
$0.0987579
1 NEET(NEET) naar XOF
Fr20.592851
1 NEET(NEET) naar XPF
Fr3.730854
1 NEET(NEET) naar BWP
P0.52049071
1 NEET(NEET) naar BZD
$0.07351977
1 NEET(NEET) naar CVE
$3.47188884
1 NEET(NEET) naar DJF
Fr6.474129
1 NEET(NEET) naar DOP
$2.3189818
1 NEET(NEET) naar DZD
د.ج4.76013078
1 NEET(NEET) naar FJD
$0.08376133
1 NEET(NEET) naar GNF
Fr318.037015
1 NEET(NEET) naar GTQ
Q0.27981405
1 NEET(NEET) naar GYD
$7.6519084
1 NEET(NEET) naar ISK
kr4.425817

Voor een beter begrip van NEET kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over NEET

Hoeveel is NEET (NEET) vandaag waard?
De live NEET prijs in USD is 0.036577 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NEET naar USD prijs?
De huidige prijs van NEET naar USD is $ 0.036577. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van NEET?
De marktkapitalisatie van NEET is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NEET?
De circulerende voorraad van NEET is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NEET?
NEET bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NEET?
NEET zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van NEET?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NEET is $ 91.02K USD.
Zal NEET dit jaar hoger gaan?
NEET kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NEET prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-21 03:26:04 (UTC+8)

1 NEET = 0.036577 USD

$0.036577
