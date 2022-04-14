Nigella Diamond Club (NDC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nigella Diamond Club (NDC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nigella Diamond Club (NDC) Informatie Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals. Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals. Officiële website: https://ndc.nigella.io Whitepaper: https://ndc.nigella.io/whitepaper.pdf Block explorer: https://explorer.nigella.io/token/0x18D9d3D909820C3967474a484076a60A40fa48a4 Koop nu NDC!

Nigella Diamond Club (NDC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nigella Diamond Club (NDC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 59.67K $ 59.67K $ 59.67K Totale voorraad: $ 88.00M $ 88.00M $ 88.00M Circulerende voorraad: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 713.68K $ 713.68K $ 713.68K Hoogste ooit: $ 1.746 $ 1.746 $ 1.746 Laagste ooit: $ 0.00001097267523913 $ 0.00001097267523913 $ 0.00001097267523913 Huidige prijs: $ 0.00811 $ 0.00811 $ 0.00811 Meer informatie over Nigella Diamond Club (NDC) prijs

Nigella Diamond Club (NDC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nigella Diamond Club (NDC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NDC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NDC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NDC begrijpt, kun je de live prijs van NDC token verkennen!

Nigella Diamond Club (NDC) Prijsgeschiedenis Door de NDC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NDC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NDC Wil je weten waar je NDC naartoe gaat? Onze NDC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NDC token!

