NeurochainAI (NCN) Informatie NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store. Officiële website: https://neurochain.ai Whitepaper: https://docs.neurochain.ai Block explorer: https://etherscan.io/token/0xBb8954f008016055fdA6AA1c27fa769578cae213

NeurochainAI (NCN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NeurochainAI (NCN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 51.44K $ 51.44K $ 51.44K Totale voorraad: $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M Circulerende voorraad: $ 272.75M $ 272.75M $ 272.75M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 565.80K $ 565.80K $ 565.80K Hoogste ooit: $ 0.0825 $ 0.0825 $ 0.0825 Laagste ooit: $ 0.000418256097111521 $ 0.000418256097111521 $ 0.000418256097111521 Huidige prijs: $ 0.0001886 $ 0.0001886 $ 0.0001886 Meer informatie over NeurochainAI (NCN) prijs

NeurochainAI (NCN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NeurochainAI (NCN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NCN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NCN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NCN begrijpt, kun je de live prijs van NCN token verkennen!

