nuco.cloud (NCDT) Informatie nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview Officiële website: https://nuco.cloud/ Whitepaper: https://nuco.cloud/whitepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/0xe0c8b298db4cffe05d1bea0bb1ba414522b33c1b Koop nu NCDT!

nuco.cloud (NCDT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor nuco.cloud (NCDT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Totale voorraad: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Circulerende voorraad: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Hoogste ooit: $ 1.4036 $ 1.4036 $ 1.4036 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0272 $ 0.0272 $ 0.0272 Meer informatie over nuco.cloud (NCDT) prijs

nuco.cloud (NCDT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van nuco.cloud (NCDT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NCDT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NCDT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NCDT begrijpt, kun je de live prijs van NCDT token verkennen!

nuco.cloud (NCDT) Prijsgeschiedenis Door de NCDT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NCDT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NCDT Wil je weten waar je NCDT naartoe gaat? Onze NCDT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NCDT token!

