Node Pay (NC) Informatie Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network. Officiële website: https://www.nodepay.ai/ Whitepaper: https://docs.nodepay.ai/ Block explorer: https://solscan.io/token/B89Hd5Juz7JP2dxCZXFJWk4tMTcbw7feDhuWGb3kq5qE

Node Pay (NC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Node Pay (NC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 177.47M $ 177.47M $ 177.47M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.29M $ 18.29M $ 18.29M Hoogste ooit: $ 0.375 $ 0.375 $ 0.375 Laagste ooit: $ 0.017991677025894173 $ 0.017991677025894173 $ 0.017991677025894173 Huidige prijs: $ 0.01829 $ 0.01829 $ 0.01829 Meer informatie over Node Pay (NC) prijs

Node Pay (NC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Node Pay (NC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NC begrijpt, kun je de live prijs van NC token verkennen!

