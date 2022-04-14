NAVI Protocol (NAVX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NAVI Protocol (NAVX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NAVI Protocol (NAVX) Informatie NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch. NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch. Officiële website: https://www.naviprotocol.io/ Whitepaper: https://naviprotocol.gitbook.io/navi-protocol-developer-docs/ Block explorer: https://suivision.xyz/coin/0xa99b8952d4f7d947ea77fe0ecdcc9e5fc0bcab2841d6e2a5aa00c3044e5544b5::navx::NAVX Koop nu NAVX!

NAVI Protocol (NAVX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NAVI Protocol (NAVX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.20M $ 23.20M $ 23.20M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 604.46M $ 604.46M $ 604.46M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 38.38M $ 38.38M $ 38.38M Hoogste ooit: $ 0.2849 $ 0.2849 $ 0.2849 Laagste ooit: $ 0.029139384042176107 $ 0.029139384042176107 $ 0.029139384042176107 Huidige prijs: $ 0.03838 $ 0.03838 $ 0.03838 Meer informatie over NAVI Protocol (NAVX) prijs

NAVI Protocol (NAVX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NAVI Protocol (NAVX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NAVX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NAVX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NAVX begrijpt, kun je de live prijs van NAVX token verkennen!

Hoe koop je NAVX? Wil je NAVI Protocol (NAVX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om NAVX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je NAVX koopt op MEXC!

NAVI Protocol (NAVX) Prijsgeschiedenis Door de NAVX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NAVX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NAVX Wil je weten waar je NAVX naartoe gaat? Onze NAVX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NAVX token!

