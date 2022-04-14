Atlas Navi (NAVI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Atlas Navi (NAVI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Atlas Navi (NAVI) Informatie Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices. Officiële website: https://www.atlasnavi.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1BKXagl3J7g7oU7c6wJnJs9Ypy81_Z3bd/view Block explorer: https://etherscan.io/token/0xFc1C93a2507975E98b9d0E9260Ded61A00152BF1

Atlas Navi (NAVI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Atlas Navi (NAVI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.69M $ 5.69M $ 5.69M Totale voorraad: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Circulerende voorraad: $ 161.71M $ 161.71M $ 161.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.56M $ 10.56M $ 10.56M Hoogste ooit: $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 Laagste ooit: $ 0.014185779862416587 $ 0.014185779862416587 $ 0.014185779862416587 Huidige prijs: $ 0.0352 $ 0.0352 $ 0.0352 Meer informatie over Atlas Navi (NAVI) prijs

Atlas Navi (NAVI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Atlas Navi (NAVI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NAVI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NAVI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NAVI begrijpt, kun je de live prijs van NAVI token verkennen!

