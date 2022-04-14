Nettensor (NAO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nettensor (NAO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nettensor (NAO) Informatie Nettensor is an AI Infrastructure service provider that emphasises ease of access and other additional features such as Privacy Service and App Chain, which are our best products in blockchain and decentralised industry. Nettensor is an AI Infrastructure service provider that emphasises ease of access and other additional features such as Privacy Service and App Chain, which are our best products in blockchain and decentralised industry. Officiële website: https://nettensor.com Whitepaper: https://docs.nettensor.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x72f713D11480DCF08b37E1898670e736688D218d Koop nu NAO!

Nettensor (NAO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nettensor (NAO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 209.70K Hoogste ooit: $ 0.296 Laagste ooit: $ 0.000348352925441714 Huidige prijs: $ 0.002097

Nettensor (NAO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nettensor (NAO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NAO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NAO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NAO begrijpt, kun je de live prijs van NAO token verkennen!

Hoe koop je NAO? Wil je Nettensor (NAO) toevoegen aan je portfolio?

Nettensor (NAO) Prijsgeschiedenis Door de NAO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NAO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NAO Wil je weten waar je NAO naartoe gaat? Onze NAO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NAO token!

