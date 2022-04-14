Node AI (NAIT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Node AI (NAIT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Node AI (NAIT) Informatie A Peer-to-Peer Intelligence Market. A Peer-to-Peer Intelligence Market. Officiële website: https://www.nodeai.work/ Whitepaper: https://www.nodeai.work/whitepaper Block explorer: https://bscscan.com/token/0x1510ae95447ccbc66bc2eadaa298a17427814ef2 Koop nu NAIT!

Node AI (NAIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Node AI (NAIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 281.39M $ 281.39M $ 281.39M Hoogste ooit: $ 0.499884 $ 0.499884 $ 0.499884 Laagste ooit: $ 0.04887070161679073 $ 0.04887070161679073 $ 0.04887070161679073 Huidige prijs: $ 0.281387 $ 0.281387 $ 0.281387 Meer informatie over Node AI (NAIT) prijs

Node AI (NAIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Node AI (NAIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NAIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NAIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NAIT begrijpt, kun je de live prijs van NAIT token verkennen!

Node AI (NAIT) Prijsgeschiedenis Door de NAIT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NAIT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NAIT Wil je weten waar je NAIT naartoe gaat? Onze NAIT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NAIT token!

