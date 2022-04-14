Nuklai (NAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nuklai (NAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nuklai (NAI) Informatie Nuklai is a collaborative data sharing network that allows organizations and individuals to thrive in next-generation data economies facilitating the rapidly increasing need of data to empower the next era of AI. Nuklai is a collaborative data sharing network that allows organizations and individuals to thrive in next-generation data economies facilitating the rapidly increasing need of data to empower the next era of AI. Officiële website: https://www.nukl.ai/ Whitepaper: https://docs.nukl.ai/ Block explorer: https://snowscan.xyz/token/0x5ac34c53a04b9aaa0bf047e7291fb4e8a48f2a18 Koop nu NAI!

Nuklai (NAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nuklai (NAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 4.25B $ 4.25B $ 4.25B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.91M $ 9.91M $ 9.91M Hoogste ooit: $ 0.076 $ 0.076 $ 0.076 Laagste ooit: $ 0.000949959168112318 $ 0.000949959168112318 $ 0.000949959168112318 Huidige prijs: $ 0.001037 $ 0.001037 $ 0.001037 Meer informatie over Nuklai (NAI) prijs

Nuklai (NAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nuklai (NAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NAI begrijpt, kun je de live prijs van NAI token verkennen!

Hoe koop je NAI? Wil je Nuklai (NAI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om NAI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je NAI koopt op MEXC!

Nuklai (NAI) Prijsgeschiedenis Door de NAI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NAI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NAI Wil je weten waar je NAI naartoe gaat? Onze NAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NAI token!

