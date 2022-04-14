Nabox (NABOX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nabox (NABOX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nabox (NABOX) Informatie Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure. Officiële website: https://nabox.io Whitepaper: https://nabox.gitbook.io/nabox/ Block explorer: https://nulscan.io/token/info?contractAddress=NULSd6Hgv3Y49CHapt5qL4pCiEX8x3ZHrh6ie

Nabox (NABOX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nabox (NABOX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 614.16K Totale voorraad: $ 1.00T Circulerende voorraad: $ 208.61B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.94M Hoogste ooit: $ 0.0003789 Laagste ooit: $ 0.000001572508954823 Huidige prijs: $ 0.000002944

Nabox (NABOX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nabox (NABOX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NABOX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NABOX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NABOX begrijpt, kun je de live prijs van NABOX token verkennen!

