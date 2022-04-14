N2T (N2T) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in N2T (N2T), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

N2T (N2T) Informatie N2T is an AI-based blockchain project funded by the N2 cryptocurrency community, dedicated to integrating Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology to provide users with a more secure and intelligent digital experience. Officiële website: https://n2t.io/ Whitepaper: https://n2t.gitbook.io/main Block explorer: https://bscscan.com/token/0x88e8ecdef6a0754909b0113fb6171a09911d651a

N2T (N2T) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor N2T (N2T), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.26B $ 4.26B $ 4.26B Hoogste ooit: $ 699 $ 699 $ 699 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 14.202 $ 14.202 $ 14.202 Meer informatie over N2T (N2T) prijs

N2T (N2T) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van N2T (N2T) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal N2T tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel N2T tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van N2T begrijpt, kun je de live prijs van N2T token verkennen!

