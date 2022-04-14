Mythos (MYTH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mythos (MYTH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mythos (MYTH) Informatie Mythos aims to democratize the gaming world and allow for players and creators to participate in the value chain. It is grounded in the support of multi-chain ecosystems, unified marketplaces, decentralized financial systems, decentralized governance mechanisms and multi-token game economies. Officiële website: http://mythos.foundation/ Block explorer: https://explorer.mythical.market/dashboard

Mythos (MYTH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mythos (MYTH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 62.05M $ 62.05M $ 62.05M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 855.89M $ 855.89M $ 855.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 72.50M $ 72.50M $ 72.50M Hoogste ooit: $ 0.9286 $ 0.9286 $ 0.9286 Laagste ooit: $ 0.06888430126705375 $ 0.06888430126705375 $ 0.06888430126705375 Huidige prijs: $ 0.0725 $ 0.0725 $ 0.0725 Meer informatie over Mythos (MYTH) prijs

Mythos (MYTH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mythos (MYTH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MYTH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MYTH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MYTH begrijpt, kun je de live prijs van MYTH token verkennen!

Mythos (MYTH) Prijsgeschiedenis Door de MYTH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MYTH prijsgeschiedenis!

