MACHINA (MXNA) Informatie Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world's first blockchain game to support decentralized tournaments. The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios. Officiële website: https://darkmachinegame.com Whitepaper: https://wp.meta-x.studio/dark-machine Block explorer: https://etherscan.io/token/0xf734f84E000Cc8B17ABEF6761A30a2FCc105A73f

MACHINA (MXNA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MACHINA (MXNA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.41M $ 6.41M $ 6.41M Hoogste ooit: $ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 Laagste ooit: $ 0.002128887593718385 $ 0.002128887593718385 $ 0.002128887593718385 Huidige prijs: $ 0.006412 $ 0.006412 $ 0.006412 Meer informatie over MACHINA (MXNA) prijs

MACHINA (MXNA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MACHINA (MXNA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MXNA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MXNA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MXNA begrijpt, kun je de live prijs van MXNA token verkennen!

Hoe koop je MXNA? Wil je MACHINA (MXNA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MXNA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MXNA koopt op MEXC!

MACHINA (MXNA) Prijsgeschiedenis Door de MXNA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MXNA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MXNA Wil je weten waar je MXNA naartoe gaat? Onze MXNA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MXNA token!

