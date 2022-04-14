Musk It (MUSKIT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Musk It (MUSKIT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Musk It (MUSKIT) Informatie Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way. Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way. Officiële website: https://www.muskit.io/ Block explorer: https://solscan.io/token/9So52ugZh2BLBT3f7p61947q91uQh2DyvbfyMDeRpump Koop nu MUSKIT!

Musk It (MUSKIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Musk It (MUSKIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 306.00K $ 306.00K $ 306.00K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 306.00K $ 306.00K $ 306.00K Hoogste ooit: $ 0.34347 $ 0.34347 $ 0.34347 Laagste ooit: $ 0.00031016220737761 $ 0.00031016220737761 $ 0.00031016220737761 Huidige prijs: $ 0.000306 $ 0.000306 $ 0.000306 Meer informatie over Musk It (MUSKIT) prijs

Musk It (MUSKIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Musk It (MUSKIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MUSKIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MUSKIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MUSKIT begrijpt, kun je de live prijs van MUSKIT token verkennen!

Hoe koop je MUSKIT? Wil je Musk It (MUSKIT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MUSKIT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MUSKIT koopt op MEXC!

Musk It (MUSKIT) Prijsgeschiedenis Door de MUSKIT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MUSKIT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MUSKIT Wil je weten waar je MUSKIT naartoe gaat? Onze MUSKIT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MUSKIT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!