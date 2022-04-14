MUBI (MUBI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MUBI (MUBI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MUBI (MUBI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MUBI (MUBI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.04M Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 950.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.20M Hoogste ooit: $ 0.3845 Laagste ooit: $ 0.000888612665530881 Huidige prijs: $ 0.003196

MUBI (MUBI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MUBI (MUBI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MUBI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MUBI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MUBI begrijpt, kun je de live prijs van MUBI token verkennen!

MUBI (MUBI) Prijsgeschiedenis Door de MUBI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MUBI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MUBI Wil je weten waar je MUBI naartoe gaat? Onze MUBI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MUBI token!

