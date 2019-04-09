MultiVAC (MTV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MultiVAC (MTV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MultiVAC (MTV) Informatie MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It's a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world's first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements. Officiële website: https://www.mtv.ac/ Whitepaper: https://www.mtv.ac/assets/file/MultiVAC_Tech_Whitepaper.pdf Block explorer: https://e.mtv.ac

MultiVAC (MTV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MultiVAC (MTV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 3.59B $ 3.59B $ 3.59B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.76M $ 4.76M $ 4.76M Hoogste ooit: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 Laagste ooit: $ 0.000147627103478 $ 0.000147627103478 $ 0.000147627103478 Huidige prijs: $ 0.0004759 $ 0.0004759 $ 0.0004759 Meer informatie over MultiVAC (MTV) prijs

MultiVAC (MTV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MultiVAC (MTV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MTV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MTV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MTV begrijpt, kun je de live prijs van MTV token verkennen!

MultiVAC (MTV) Prijsgeschiedenis Door de MTV prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MTV prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MTV Wil je weten waar je MTV naartoe gaat? Onze MTV prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MTV token!

