Wat is Metti Token (MTT)?

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Metti Token is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeMetti Token investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.



Bovendien kun je:

- De beschikbaarheid van MTT staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.

- Beoordelingen en analyses over Metti Token lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Metti Token aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Metti Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Metti Token (MTT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Metti Token (MTT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Metti Token te bekijken.

Bekijk nu de Metti Token prijsvoorspelling !

Metti Token (MTT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Metti Token (MTT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MTT token !

Hoe koop je Metti Token (MTT)?

Op zoek naar Hoe koop je Metti Token? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Metti Token gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

MTT naar lokale valuta's

Probeer Converter

Metti Token bron

Voor een beter begrip van Metti Token kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Metti Token Hoeveel is Metti Token (MTT) vandaag waard? De live MTT prijs in USD is 32.35 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige MTT naar USD prijs? $ 32.35 . Bekijk De huidige prijs van MTT naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Metti Token? De marktkapitalisatie van MTT is $ 0.00 USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van MTT? De circulerende voorraad van MTT is 0.00 USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van MTT? MTT bereikte een ATH-prijs van 159.13148291639322 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MTT? MTT zag een ATL-prijs van 3.009680156954041 USD . Wat is het handelsvolume van MTT? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MTT is $ 270.54K USD . Zal MTT dit jaar hoger gaan? MTT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MTT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

Tijd (UTC+8) Type Informatie 11-05 10:42:00 On-chain gegevens Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Industrie-updates Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Industrie-updates Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Industrie-updates Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Industrie-updates Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million 11-04 03:53:00 Industrie-updates U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

