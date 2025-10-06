BeursDEX+
De live Metti Token prijs vandaag is 32.35 USD. Volg realtime MTT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MTT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MTT

MTT Prijsinformatie

Wat is MTT

MTT whitepaper

MTT officiële website

MTT tokenomie

MTT Prijsvoorspelling

MTT Geschiedenis

MTT koopgids

MTT-naar-Fiat valutaconversie

MTT spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Metti Token logo

Metti Token koers(MTT)

$32.35
-0.49%1D
Metti Token (MTT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:52:13 (UTC+8)

Metti Token (MTT) Prijsinformatie (USD)

$ 32
24u laag
$ 32.65$ 32.65
$ 32
$ 32.65
$ 159.13148291639322
$ 3.009680156954041
-0.13%

-0.49%

-9.06%

-9.06%

Metti Token (MTT) real-time prijs is $ 32.35. De afgelopen 24 uur werd er MTT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 32 en een hoogtepunt van $ 32.65, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MTT hoogste prijs aller tijden is $ 159.13148291639322, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 3.009680156954041 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MTT met -0.13% veranderd in het afgelopen uur, -0.49% in de afgelopen 24 uur en -9.06% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Metti Token (MTT) Marktinformatie

No.3753

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 270.54K
$ 270.54K$ 270.54K

$ 161.75M
$ 161.75M$ 161.75M

0.00
0.00 0.00

5,000,000
5,000,000 5,000,000

4,998,730
4,998,730 4,998,730

0.00%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Metti Token is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 270.54K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MTT is 0.00, met een totale voorraad van 4998730. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 161.75M.

Metti Token (MTT) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Metti Token prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.1593-0.49%
30 dagen$ -22.6-41.13%
60 dagen$ -13.35-29.22%
90 dagen$ -32.65-50.24%
Metti Token prijswijziging vandaag

MTT registreerde vandaag een verandering van $ -0.1593 (-0.49%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Metti Token 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -22.6 (-41.13%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Metti Token 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,MTT zien we een verandering van $ -13.35 (-29.22%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Metti Token 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -32.65 (-50.24%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Metti Token (MTT) bekijken?

Bekijk nu de Metti Tokenprijsgeschiedenispagina.

Wat is Metti Token (MTT)?

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Metti Token is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeMetti Token investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van MTT staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Metti Token lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Metti Token aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Metti Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Metti Token (MTT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Metti Token (MTT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Metti Token te bekijken.

Bekijk nu de Metti Token prijsvoorspelling !

Metti Token (MTT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Metti Token (MTT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MTT token !

Hoe koop je Metti Token (MTT)?

Op zoek naar Hoe koop je Metti Token? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Metti Token gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

MTT naar lokale valuta's

Metti Token bron

Voor een beter begrip van Metti Token kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Metti Token
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Metti Token

Hoeveel is Metti Token (MTT) vandaag waard?
De live MTT prijs in USD is 32.35 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MTT naar USD prijs?
De huidige prijs van MTT naar USD is $ 32.35. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Metti Token?
De marktkapitalisatie van MTT is $ 0.00 USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MTT?
De circulerende voorraad van MTT is 0.00 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MTT?
MTT bereikte een ATH-prijs van 159.13148291639322 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MTT?
MTT zag een ATL-prijs van 3.009680156954041 USD.
Wat is het handelsvolume van MTT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MTT is $ 270.54K USD.
Zal MTT dit jaar hoger gaan?
MTT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MTT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

