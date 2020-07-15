Meter Governance (MTRG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Meter Governance (MTRG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Meter Governance (MTRG) Informatie Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin's original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains Officiële website: https://www.meter.io/ Whitepaper: https://docs.meter.io/#introduction Block explorer: https://scan.meter.io/

Meter Governance (MTRG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Meter Governance (MTRG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Totale voorraad: $ 48.89M $ 48.89M $ 48.89M Circulerende voorraad: $ 32.28M $ 32.28M $ 32.28M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.59M $ 4.59M $ 4.59M Hoogste ooit: $ 13.289 $ 13.289 $ 13.289 Laagste ooit: $ 0.06497699475111687 $ 0.06497699475111687 $ 0.06497699475111687 Huidige prijs: $ 0.09386 $ 0.09386 $ 0.09386 Meer informatie over Meter Governance (MTRG) prijs

Meter Governance (MTRG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Meter Governance (MTRG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MTRG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MTRG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MTRG begrijpt, kun je de live prijs van MTRG token verkennen!

