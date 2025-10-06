BeursDEX+
De live Microsoft prijs vandaag is 512.94 USD. Volg realtime MSFTON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MSFTON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MSFTON

MSFTON Prijsinformatie

Wat is MSFTON

MSFTON officiële website

MSFTON tokenomie

MSFTON Prijsvoorspelling

MSFTON Geschiedenis

MSFTON koopgids

MSFTON-naar-Fiat valutaconversie

MSFTON spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Microsoft logo

Microsoft koers(MSFTON)

1 MSFTON naar USD live prijs:

$512.94
$512.94
-0.27%1D
USD
Microsoft (MSFTON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:28:15 (UTC+8)

Microsoft (MSFTON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 509.12
$ 509.12
24u laag
$ 515.49
$ 515.49
24u hoog

$ 509.12
$ 509.12

$ 515.49
$ 515.49

$ 554.1140723930895
$ 554.1140723930895

$ 492.8458515171225
$ 492.8458515171225

-0.18%

-0.27%

-5.73%

-5.73%

Microsoft (MSFTON) real-time prijs is $ 512.94. De afgelopen 24 uur werd er MSFTON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 509.12 en een hoogtepunt van $ 515.49, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MSFTON hoogste prijs aller tijden is $ 554.1140723930895, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 492.8458515171225 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MSFTON met -0.18% veranderd in het afgelopen uur, -0.27% in de afgelopen 24 uur en -5.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Microsoft (MSFTON) Marktinformatie

No.1675

$ 2.49M
$ 2.49M

$ 58.01K
$ 58.01K

$ 2.49M
$ 2.49M

4.85K
4.85K

4,852.2611588
4,852.2611588

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Microsoft is $ 2.49M, met een handelsvolume van $ 58.01K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MSFTON is 4.85K, met een totale voorraad van 4852.2611588. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.49M.

Microsoft (MSFTON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Microsoft prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -1.3887-0.27%
30 dagen$ -6.83-1.32%
60 dagen$ +62.94+13.98%
90 dagen$ +62.94+13.98%
Microsoft prijswijziging vandaag

MSFTON registreerde vandaag een verandering van $ -1.3887 (-0.27%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Microsoft 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -6.83 (-1.32%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Microsoft 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,MSFTON zien we een verandering van $ +62.94 (+13.98%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Microsoft 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +62.94 (+13.98%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Microsoft (MSFTON) bekijken?

Bekijk nu de Microsoftprijsgeschiedenispagina.

Wat is Microsoft (MSFTON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Microsoft is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeMicrosoft investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van MSFTON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Microsoft lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Microsoft aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Microsoft Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Microsoft (MSFTON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Microsoft (MSFTON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Microsoft te bekijken.

Bekijk nu de Microsoft prijsvoorspelling !

Microsoft (MSFTON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Microsoft (MSFTON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MSFTON token !

Hoe koop je Microsoft (MSFTON)?

Op zoek naar Hoe koop je Microsoft? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Microsoft gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

Microsoft bron

Voor een beter begrip van Microsoft kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Microsoft
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Microsoft

Hoeveel is Microsoft (MSFTON) vandaag waard?
De live MSFTON prijs in USD is 512.94 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MSFTON naar USD prijs?
De huidige prijs van MSFTON naar USD is $ 512.94. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Microsoft?
De marktkapitalisatie van MSFTON is $ 2.49M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MSFTON?
De circulerende voorraad van MSFTON is 4.85K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MSFTON?
MSFTON bereikte een ATH-prijs van 554.1140723930895 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MSFTON?
MSFTON zag een ATL-prijs van 492.8458515171225 USD.
Wat is het handelsvolume van MSFTON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MSFTON is $ 58.01K USD.
Zal MSFTON dit jaar hoger gaan?
MSFTON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MSFTON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:28:15 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

MSFTON-naar-USD calculator

Bedrag

MSFTON
MSFTON
USD
USD

1 MSFTON = 512.94 USD

Handel in MSFTON

MSFTON/USDT
$512.94
$512.94
-0.27%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

$101,568.37

$3,299.08

$156.35

$0.9999

$1.2086

$101,568.37

$3,299.08

$156.35

$2.2289

$0.16297

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.4149

$0.4149

$1.2086

$0.000000000697

$0.11001

$0.0000000041848

