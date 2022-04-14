Misbloc (MSB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Misbloc (MSB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Misbloc (MSB) Informatie MISBLOC (Medical Information Service with Blockchain) is a medical service ecosystem, which is based on blockchain technology. In short, MISBLOC offers a sustainable medical service ecosystem, by utilizing selected medication information in a combination with a blockchain technology in the MyData era, which is the era of big data of individual lifelog, that connects telecommunication-medical-financial spheres. MISBLOC (Medical Information Service with Blockchain) is a medical service ecosystem, which is based on blockchain technology. In short, MISBLOC offers a sustainable medical service ecosystem, by utilizing selected medication information in a combination with a blockchain technology in the MyData era, which is the era of big data of individual lifelog, that connects telecommunication-medical-financial spheres. Officiële website: http://misblock.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x84c722e6f1363e8d5c6db3ea600bef9a006da824 Koop nu MSB!

Misbloc (MSB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Misbloc (MSB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 365.06K $ 365.06K $ 365.06K Totale voorraad: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Circulerende voorraad: $ 199.02M $ 199.02M $ 199.02M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 550.29K $ 550.29K $ 550.29K Hoogste ooit: $ 0.5397 $ 0.5397 $ 0.5397 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0018343 $ 0.0018343 $ 0.0018343 Meer informatie over Misbloc (MSB) prijs

Misbloc (MSB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Misbloc (MSB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MSB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MSB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MSB begrijpt, kun je de live prijs van MSB token verkennen!

Misbloc (MSB) Prijsgeschiedenis Door de MSB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MSB prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MSB Wil je weten waar je MSB naartoe gaat? Onze MSB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MSB token!

