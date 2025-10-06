BeursDEX+
De live Project Merlin prijs vandaag is 0.008 USD. Volg realtime MRLN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MRLN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Project Merlin koers(MRLN)

1 MRLN naar USD live prijs:

$0.008
$0.008
0.00%1D
USD
Project Merlin (MRLN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:28:07 (UTC+8)

Project Merlin (MRLN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.008
$ 0.008
24u laag
$ 0.008
$ 0.008
24u hoog

$ 0.008
$ 0.008

$ 0.008
$ 0.008

--
--

--
--

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Project Merlin (MRLN) real-time prijs is $ 0.008. De afgelopen 24 uur werd er MRLN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.008 en een hoogtepunt van $ 0.008, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MRLN hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MRLN met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, 0.00% in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Project Merlin (MRLN) Marktinformatie

--
--

$ 0.00
$ 0.00

$ 6.40M
$ 6.40M

--
--

800,000,000
800,000,000

ARB

De huidige marktkapitalisatie van Project Merlin is --, met een handelsvolume van $ 0.00 in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MRLN is --, met een totale voorraad van 800000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.40M.

Project Merlin (MRLN) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Project Merlin prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 00.00%
30 dagen$ +0.00426+113.90%
60 dagen$ -0.017-68.00%
90 dagen$ -0.017-68.00%
Project Merlin prijswijziging vandaag

MRLN registreerde vandaag een verandering van $ 0 (0.00%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Project Merlin 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.00426 (+113.90%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Project Merlin 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,MRLN zien we een verandering van $ -0.017 (-68.00%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Project Merlin 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.017 (-68.00%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Project Merlin (MRLN) bekijken?

Bekijk nu de Project Merlinprijsgeschiedenispagina.

Wat is Project Merlin (MRLN)?

Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.

Project Merlin is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeProject Merlin investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van MRLN staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Project Merlin lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Project Merlin aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Project Merlin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Project Merlin (MRLN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Project Merlin (MRLN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Project Merlin te bekijken.

Bekijk nu de Project Merlin prijsvoorspelling !

Project Merlin (MRLN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Project Merlin (MRLN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MRLN token !

Hoe koop je Project Merlin (MRLN)?

Op zoek naar Hoe koop je Project Merlin? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Project Merlin gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

MRLN naar lokale valuta's

Project Merlin bron

Voor een beter begrip van Project Merlin kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Project Merlin
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Project Merlin

Hoeveel is Project Merlin (MRLN) vandaag waard?
De live MRLN prijs in USD is 0.008 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MRLN naar USD prijs?
De huidige prijs van MRLN naar USD is $ 0.008. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Project Merlin?
De marktkapitalisatie van MRLN is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MRLN?
De circulerende voorraad van MRLN is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MRLN?
MRLN bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MRLN?
MRLN zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van MRLN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MRLN is $ 0.00 USD.
Zal MRLN dit jaar hoger gaan?
MRLN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MRLN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:28:07 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

MRLN-naar-USD calculator

Bedrag

MRLN
MRLN
USD
USD

1 MRLN = 0.008 USD

Handel in MRLN

MRLN/USDT
$0.008
$0.008
0.00%

