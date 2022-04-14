Moonriver (MOVR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Moonriver (MOVR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Moonriver (MOVR) Informatie Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot. Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot. Officiële website: https://moonbeam.network/networks/moonriver/ Whitepaper: https://docs.moonbeam.network/ Block explorer: https://moonriver.moonscan.io/ Koop nu MOVR!

Moonriver (MOVR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Moonriver (MOVR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 56.81M $ 56.81M $ 56.81M Totale voorraad: $ 12.11M $ 12.11M $ 12.11M Circulerende voorraad: $ 10.02M $ 10.02M $ 10.02M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 68.64M $ 68.64M $ 68.64M Hoogste ooit: $ 635 $ 635 $ 635 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 5.669 $ 5.669 $ 5.669 Meer informatie over Moonriver (MOVR) prijs

Moonriver (MOVR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Moonriver (MOVR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOVR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOVR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOVR begrijpt, kun je de live prijs van MOVR token verkennen!

Moonriver (MOVR) Prijsgeschiedenis Door de MOVR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MOVR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MOVR Wil je weten waar je MOVR naartoe gaat? Onze MOVR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOVR token!

