Movement (MOVE) Informatie Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems. Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems. Officiële website: https://www.movementnetwork.xyz Whitepaper: https://docs.movementnetwork.xyz/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x3073f7aAA4DB83f95e9FFf17424F71D4751a3073

Movement (MOVE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Movement (MOVE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 319.28M $ 319.28M $ 319.28M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 2.75B $ 2.75B $ 2.75B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B Hoogste ooit: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Laagste ooit: $ 0.11177369840193155 $ 0.11177369840193155 $ 0.11177369840193155 Huidige prijs: $ 0.1161 $ 0.1161 $ 0.1161 Meer informatie over Movement (MOVE) prijs

Movement (MOVE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Movement (MOVE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOVE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOVE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOVE begrijpt, kun je de live prijs van MOVE token verkennen!

Movement (MOVE) Prijsgeschiedenis Door de MOVE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MOVE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MOVE Wil je weten waar je MOVE naartoe gaat? Onze MOVE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOVE token!

