MORPHO (MORPHO) Informatie Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations. Officiële website: https://morpho.org/ Whitepaper: https://docs.morpho.org/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x58D97B57BB95320F9a05dC918Aef65434969c2B2

MORPHO (MORPHO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MORPHO (MORPHO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 611.40M $ 611.40M $ 611.40M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 338.80M $ 338.80M $ 338.80M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Hoogste ooit: $ 4.1887 $ 4.1887 $ 4.1887 Laagste ooit: $ 0.7098719962197908 $ 0.7098719962197908 $ 0.7098719962197908 Huidige prijs: $ 1.8046 $ 1.8046 $ 1.8046 Meer informatie over MORPHO (MORPHO) prijs

MORPHO (MORPHO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MORPHO (MORPHO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MORPHO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MORPHO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MORPHO begrijpt, kun je de live prijs van MORPHO token verkennen!

MORPHO (MORPHO) Prijsgeschiedenis Door de MORPHO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MORPHO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MORPHO Wil je weten waar je MORPHO naartoe gaat? Onze MORPHO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MORPHO token!

