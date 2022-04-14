dotmoovs (MOOV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in dotmoovs (MOOV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

dotmoovs (MOOV) Informatie dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players. dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players. Officiële website: https://www.dotmoovs.com/ Whitepaper: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRBthE-oWJ1jICKv2X9M2nx3r7Pn4kowYFF9bo_THbD-YVqJsNa6AhH6Ku_B-Et3FvML6uOLrs_k1hm/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g2c968c1efc6_0_94 Block explorer: https://solscan.io/token/3KDgfZkd3jZ8S2ZwynouuXAjUXGTgKcp1SM5kZ29z76Y Koop nu MOOV!

dotmoovs (MOOV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor dotmoovs (MOOV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 493.77K $ 493.77K $ 493.77K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 731.18M $ 731.18M $ 731.18M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 675.30K $ 675.30K $ 675.30K Hoogste ooit: $ 0.098709 $ 0.098709 $ 0.098709 Laagste ooit: $ 0.00066401322455994 $ 0.00066401322455994 $ 0.00066401322455994 Huidige prijs: $ 0.0006753 $ 0.0006753 $ 0.0006753 Meer informatie over dotmoovs (MOOV) prijs

dotmoovs (MOOV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van dotmoovs (MOOV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOOV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOOV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOOV begrijpt, kun je de live prijs van MOOV token verkennen!

