MoonEdge (MOONED) Informatie MoonEdge accelerates Web3 adoption by launching and incubating prominent start-ups within high performing verticals: including Gaming, DeFi, AI, Scaling Solutions and ZK Technology. It offers creators and developers access to funding, community building, marketing, and a robust network of partnerships. This framework aims to ensure the successful launch of top-tier projects to not only the MoonEdge community, but also to a broader audience. Officiële website: https://moonedge.finance/ Whitepaper: https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/moonedge-d596d.appspot.com/o/Litepaper_ME_2106.pdf?alt=media&token=3d5ba4d9-f2d1-4eff-8601-e955ed59c8d2 Block explorer: https://polygonscan.com/address/0x7e4c577ca35913af564ee2a24d882a4946ec492b

MoonEdge (MOONED) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MoonEdge (MOONED), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 343.80K $ 343.80K $ 343.80K Hoogste ooit: $ 0.00748 $ 0.00748 $ 0.00748 Laagste ooit: $ 0.001713354483111149 $ 0.001713354483111149 $ 0.001713354483111149 Huidige prijs: $ 0.001719 $ 0.001719 $ 0.001719 Meer informatie over MoonEdge (MOONED) prijs

MoonEdge (MOONED) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MoonEdge (MOONED) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOONED tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOONED tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOONED begrijpt, kun je de live prijs van MOONED token verkennen!

Hoe koop je MOONED? Wil je MoonEdge (MOONED) toevoegen aan je portfolio?

MoonEdge (MOONED) Prijsgeschiedenis Door de MOONED prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MOONED prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MOONED Wil je weten waar je MOONED naartoe gaat? Onze MOONED prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOONED token!

