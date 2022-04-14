CryptoCurrency Moons (MOON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CryptoCurrency Moons (MOON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CryptoCurrency Moons (MOON) Informatie Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain. Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain. Officiële website: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/ Block explorer: https://nova-explorer.arbitrum.io/token/0x0057Ac2d777797d31CD3f8f13bF5e927571D6Ad0/token-transfers Koop nu MOON!

CryptoCurrency Moons (MOON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CryptoCurrency Moons (MOON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.35M $ 9.35M $ 9.35M Totale voorraad: $ 107.89M $ 107.89M $ 107.89M Circulerende voorraad: $ 106.78M $ 106.78M $ 106.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.45M $ 9.45M $ 9.45M Hoogste ooit: $ 0.85 $ 0.85 $ 0.85 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0876 $ 0.0876 $ 0.0876 Meer informatie over CryptoCurrency Moons (MOON) prijs

CryptoCurrency Moons (MOON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CryptoCurrency Moons (MOON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOON begrijpt, kun je de live prijs van MOON token verkennen!

