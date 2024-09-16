Moodeng on Eth (MOODENGETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Moodeng on Eth (MOODENGETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Moodeng on Eth (MOODENGETH) Informatie Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo. Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo. Officiële website: https://moodeng.vip/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x28561b8a2360f463011c16b6cc0b0cbef8dbbcad Koop nu MOODENGETH!

Moodeng on Eth (MOODENGETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Moodeng on Eth (MOODENGETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Totale voorraad: $ 414.51B $ 414.51B $ 414.51B Circulerende voorraad: $ 408.51B $ 408.51B $ 408.51B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.73M $ 7.73M $ 7.73M Hoogste ooit: $ 0.00043539 $ 0.00043539 $ 0.00043539 Laagste ooit: $ 0.000000058464497807 $ 0.000000058464497807 $ 0.000000058464497807 Huidige prijs: $ 0.00001837 $ 0.00001837 $ 0.00001837 Meer informatie over Moodeng on Eth (MOODENGETH) prijs

Moodeng on Eth (MOODENGETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Moodeng on Eth (MOODENGETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOODENGETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOODENGETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOODENGETH begrijpt, kun je de live prijs van MOODENGETH token verkennen!

Moodeng on Eth (MOODENGETH) Prijsgeschiedenis Door de MOODENGETH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MOODENGETH prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MOODENGETH Wil je weten waar je MOODENGETH naartoe gaat? Onze MOODENGETH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOODENGETH token!

