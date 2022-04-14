Wise Monkey (MONKY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wise Monkey (MONKY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wise Monkey (MONKY) Informatie Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil. Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil. Officiële website: https://wisemonky.com Whitepaper: https://blog.floki.com/floki-to-support-the-wise-monkey-monky-launch-8632db5691a9 Block explorer: https://bscscan.com/token/0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1#balances Koop nu MONKY!

Wise Monkey (MONKY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wise Monkey (MONKY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M Totale voorraad: $ 8.50T $ 8.50T $ 8.50T Circulerende voorraad: $ 8.50T $ 8.50T $ 8.50T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.65M $ 7.65M $ 7.65M Hoogste ooit: $ 0.001998 $ 0.001998 $ 0.001998 Laagste ooit: $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 Huidige prijs: $ 0.0000007647 $ 0.0000007647 $ 0.0000007647 Meer informatie over Wise Monkey (MONKY) prijs

Wise Monkey (MONKY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wise Monkey (MONKY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MONKY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MONKY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MONKY begrijpt, kun je de live prijs van MONKY token verkennen!

