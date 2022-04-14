MongCoin (MONG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MongCoin (MONG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MongCoin (MONG) Informatie The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob. The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob. Officiële website: https://mong.life Block explorer: https://etherscan.io/token/0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c Koop nu MONG!

MongCoin (MONG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MongCoin (MONG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Totale voorraad: $ 690.00T $ 690.00T $ 690.00T Circulerende voorraad: $ 581.20T $ 581.20T $ 581.20T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Hoogste ooit: $ 0.000000379982 $ 0.000000379982 $ 0.000000379982 Laagste ooit: $ 0.000000000014558853 $ 0.000000000014558853 $ 0.000000000014558853 Huidige prijs: $ 0.000000003088 $ 0.000000003088 $ 0.000000003088 Meer informatie over MongCoin (MONG) prijs

MongCoin (MONG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MongCoin (MONG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MONG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MONG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MONG begrijpt, kun je de live prijs van MONG token verkennen!

Hoe koop je MONG? Wil je MongCoin (MONG) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MONG te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MONG koopt op MEXC!

MongCoin (MONG) Prijsgeschiedenis Door de MONG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MONG prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MONG Wil je weten waar je MONG naartoe gaat? Onze MONG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MONG token!

