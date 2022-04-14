Mochi (MOCHI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mochi (MOCHI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mochi (MOCHI) Informatie The favourite cat of Base Chain. Named after the CEO of Coinbase's pet cat! The favourite cat of Base Chain. Named after the CEO of Coinbase's pet cat! Officiële website: https://mochithecatcoin.com/ Block explorer: https://basescan.org/token/0xf6e932ca12afa26665dc4dde7e27be02a7c02e50 Koop nu MOCHI!

Mochi (MOCHI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mochi (MOCHI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M Totale voorraad: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Circulerende voorraad: $ 937.63B $ 937.63B $ 937.63B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.40M $ 6.40M $ 6.40M Hoogste ooit: $ 0.0000848012 $ 0.0000848012 $ 0.0000848012 Laagste ooit: $ 0.0000014397700894 $ 0.0000014397700894 $ 0.0000014397700894 Huidige prijs: $ 0.0000063958 $ 0.0000063958 $ 0.0000063958 Meer informatie over Mochi (MOCHI) prijs

Mochi (MOCHI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mochi (MOCHI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOCHI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOCHI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOCHI begrijpt, kun je de live prijs van MOCHI token verkennen!

Mochi (MOCHI) Prijsgeschiedenis Door de MOCHI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MOCHI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MOCHI Wil je weten waar je MOCHI naartoe gaat? Onze MOCHI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOCHI token!

