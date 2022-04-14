Mocaverse (MOCA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mocaverse (MOCA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mocaverse (MOCA) Informatie $MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation. $MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation. Officiële website: https://moca.network/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xf944e35f95e819e752f3ccb5faf40957d311e8c5 Koop nu MOCA!

Mocaverse (MOCA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mocaverse (MOCA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 241.58M $ 241.58M $ 241.58M Totale voorraad: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Circulerende voorraad: $ 3.63B $ 3.63B $ 3.63B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 592.36M $ 592.36M $ 592.36M Hoogste ooit: $ 0.48868 $ 0.48868 $ 0.48868 Laagste ooit: $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 Huidige prijs: $ 0.06664 $ 0.06664 $ 0.06664 Meer informatie over Mocaverse (MOCA) prijs

Mocaverse (MOCA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mocaverse (MOCA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOCA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOCA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOCA begrijpt, kun je de live prijs van MOCA token verkennen!

Hoe koop je MOCA? Wil je Mocaverse (MOCA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MOCA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MOCA koopt op MEXC!

Mocaverse (MOCA) Prijsgeschiedenis Door de MOCA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MOCA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MOCA Wil je weten waar je MOCA naartoe gaat? Onze MOCA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOCA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!