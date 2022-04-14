Moby AI (MOBY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Moby AI (MOBY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Moby AI (MOBY) Informatie AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes. AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes. Officiële website: https://mobyscreener.com/ Whitepaper: https://odd-chopper-fec.notion.site/MOBY-Whitepaper-20a2df75803e80e5af6edd22d8efb1b5 Block explorer: https://solscan.io/token/Cy1GS2FqefgaMbi45UunrUzin1rfEmTUYnomddzBpump Koop nu MOBY!

Moby AI (MOBY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Moby AI (MOBY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.87M $ 14.87M $ 14.87M Totale voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Circulerende voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.87M $ 14.87M $ 14.87M Hoogste ooit: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Laagste ooit: $ 0.008659115491059896 $ 0.008659115491059896 $ 0.008659115491059896 Huidige prijs: $ 0.01487 $ 0.01487 $ 0.01487 Meer informatie over Moby AI (MOBY) prijs

Moby AI (MOBY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Moby AI (MOBY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOBY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOBY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOBY begrijpt, kun je de live prijs van MOBY token verkennen!

Moby AI (MOBY) Prijsgeschiedenis Door de MOBY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MOBY prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MOBY Wil je weten waar je MOBY naartoe gaat? Onze MOBY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOBY token!

