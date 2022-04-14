Helium Mobile (MOBILE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Helium Mobile (MOBILE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Helium Mobile (MOBILE) Informatie Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain. Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain. Officiële website: https://www.helium.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/mb1eu7TzEc71KxDpsmsKoucSSuuoGLv1drys1oP2jh6 Koop nu MOBILE!

Helium Mobile (MOBILE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Helium Mobile (MOBILE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 27.79M $ 27.79M $ 27.79M Totale voorraad: $ 100.88B $ 100.88B $ 100.88B Circulerende voorraad: $ 89.28B $ 89.28B $ 89.28B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 31.40M $ 31.40M $ 31.40M Hoogste ooit: $ 0.0082 $ 0.0082 $ 0.0082 Laagste ooit: $ 0.000070400808645459 $ 0.000070400808645459 $ 0.000070400808645459 Huidige prijs: $ 0.0003113 $ 0.0003113 $ 0.0003113 Meer informatie over Helium Mobile (MOBILE) prijs

Helium Mobile (MOBILE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Helium Mobile (MOBILE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOBILE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOBILE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOBILE begrijpt, kun je de live prijs van MOBILE token verkennen!

Helium Mobile (MOBILE) Prijsgeschiedenis Door de MOBILE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MOBILE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MOBILE Wil je weten waar je MOBILE naartoe gaat? Onze MOBILE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOBILE token!

