De live Minutes Networ prijs vandaag is 0.1183 USD. Volg realtime MNTX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MNTX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MNTX

MNTX Prijsinformatie

Wat is MNTX

MNTX whitepaper

MNTX officiële website

MNTX tokenomie

MNTX Prijsvoorspelling

MNTX Geschiedenis

MNTX koopgids

MNTX-naar-Fiat valutaconversie

MNTX spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

1 MNTX naar USD live prijs:

$0.1183
$0.1183$0.1183
-18.52%1D
USD
Minutes Networ (MNTX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:51:11 (UTC+8)

Minutes Networ (MNTX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.106
$ 0.106$ 0.106
24u laag
$ 0.1645
$ 0.1645$ 0.1645
24u hoog

$ 0.106
$ 0.106$ 0.106

$ 0.1645
$ 0.1645$ 0.1645

$ 0.5035847309180984
$ 0.5035847309180984$ 0.5035847309180984

$ 0.12356632139260672
$ 0.12356632139260672$ 0.12356632139260672

0.00%

-18.52%

-35.99%

-35.99%

Minutes Networ (MNTX) real-time prijs is $ 0.1183. De afgelopen 24 uur werd er MNTX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.106 en een hoogtepunt van $ 0.1645, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MNTX hoogste prijs aller tijden is $ 0.5035847309180984, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.12356632139260672 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MNTX met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, -18.52% in de afgelopen 24 uur en -35.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Minutes Networ (MNTX) Marktinformatie

No.1039

$ 9.19M
$ 9.19M$ 9.19M

$ 424.35
$ 424.35$ 424.35

$ 59.15M
$ 59.15M$ 59.15M

77.67M
77.67M 77.67M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

79,775,887.52592564
79,775,887.52592564 79,775,887.52592564

15.53%

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Minutes Networ is $ 9.19M, met een handelsvolume van $ 424.35 in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MNTX is 77.67M, met een totale voorraad van 79775887.52592564. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 59.15M.

Minutes Networ (MNTX) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Minutes Networ prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.026889-18.52%
30 dagen$ -0.099-45.56%
60 dagen$ -0.2017-63.04%
90 dagen$ -0.2483-67.74%
Minutes Networ prijswijziging vandaag

MNTX registreerde vandaag een verandering van $ -0.026889 (-18.52%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Minutes Networ 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.099 (-45.56%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Minutes Networ 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,MNTX zien we een verandering van $ -0.2017 (-63.04%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Minutes Networ 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.2483 (-67.74%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Minutes Networ (MNTX) bekijken?

Bekijk nu de Minutes Networprijsgeschiedenispagina.

Wat is Minutes Networ (MNTX)?

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Minutes Networ is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeMinutes Networ investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van MNTX staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Minutes Networ lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Minutes Networ aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Minutes Networ Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Minutes Networ (MNTX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Minutes Networ (MNTX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Minutes Networ te bekijken.

Bekijk nu de Minutes Networ prijsvoorspelling !

Minutes Networ (MNTX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Minutes Networ (MNTX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MNTX token !

Hoe koop je Minutes Networ (MNTX)?

Op zoek naar Hoe koop je Minutes Networ? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Minutes Networ gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

Minutes Networ bron

Voor een beter begrip van Minutes Networ kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Minutes Networ
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Minutes Networ

Hoeveel is Minutes Networ (MNTX) vandaag waard?
De live MNTX prijs in USD is 0.1183 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MNTX naar USD prijs?
De huidige prijs van MNTX naar USD is $ 0.1183. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Minutes Networ?
De marktkapitalisatie van MNTX is $ 9.19M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MNTX?
De circulerende voorraad van MNTX is 77.67M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MNTX?
MNTX bereikte een ATH-prijs van 0.5035847309180984 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MNTX?
MNTX zag een ATL-prijs van 0.12356632139260672 USD.
Wat is het handelsvolume van MNTX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MNTX is $ 424.35 USD.
Zal MNTX dit jaar hoger gaan?
MNTX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MNTX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:51:11 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

