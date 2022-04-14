Mantle (MNT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mantle (MNT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mantle (MNT) Informatie Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem. Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem. Officiële website: https://group.mantle.xyz/ Whitepaper: https://docs.mantle.xyz/network/for-developers/quick-access Block explorer: https://mantlescan.xyz/

Mantle (MNT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mantle (MNT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.90B $ 5.90B $ 5.90B Totale voorraad: $ 6.22B $ 6.22B $ 6.22B Circulerende voorraad: $ 3.25B $ 3.25B $ 3.25B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.29B $ 11.29B $ 11.29B Hoogste ooit: $ 1.8822 $ 1.8822 $ 1.8822 Laagste ooit: $ 0.3136311821650813 $ 0.3136311821650813 $ 0.3136311821650813 Huidige prijs: $ 1.8152 $ 1.8152 $ 1.8152 Meer informatie over Mantle (MNT) prijs

Mantle (MNT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mantle (MNT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MNT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MNT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MNT begrijpt, kun je de live prijs van MNT token verkennen!

Mantle (MNT) Prijsgeschiedenis Door de MNT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MNT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MNT Wil je weten waar je MNT naartoe gaat? Onze MNT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MNT token!

