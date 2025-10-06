Wat is Marinade Finance (MNDE)?

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Marinade Finance Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Marinade Finance (MNDE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Marinade Finance (MNDE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Marinade Finance te bekijken.

Bekijk nu de Marinade Finance prijsvoorspelling !

Marinade Finance (MNDE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Marinade Finance (MNDE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MNDE token !

Marinade Finance bron

Voor een beter begrip van Marinade Finance kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Marinade Finance Hoeveel is Marinade Finance (MNDE) vandaag waard? De live MNDE prijs in USD is 0.07634 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige MNDE naar USD prijs? $ 0.07634 . Bekijk De huidige prijs van MNDE naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Marinade Finance? De marktkapitalisatie van MNDE is $ 0.00 USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van MNDE? De circulerende voorraad van MNDE is 0.00 USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van MNDE? MNDE bereikte een ATH-prijs van 0.6674570026607753 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MNDE? MNDE zag een ATL-prijs van 0.028223705314342616 USD . Wat is het handelsvolume van MNDE? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MNDE is $ 64.09K USD . Zal MNDE dit jaar hoger gaan? MNDE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MNDE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

Marinade Finance (MNDE) Belangrijke updates uit de sector

