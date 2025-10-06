BeursDEX+
De live Marinade Finance prijs vandaag is 0.07634 USD. Volg realtime MNDE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MNDE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Marinade Finance koers(MNDE)

1 MNDE naar USD live prijs:

$0.07634
-9.67%1D
USD
Marinade Finance (MNDE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:27:54 (UTC+8)

Marinade Finance (MNDE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.075
24u laag
$ 0.08503
24u hoog

$ 0.075
$ 0.08503
$ 0.6674570026607753
$ 0.028223705314342616
-1.02%

-9.67%

-30.92%

-30.92%

Marinade Finance (MNDE) real-time prijs is $ 0.07634. De afgelopen 24 uur werd er MNDE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.075 en een hoogtepunt van $ 0.08503, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MNDE hoogste prijs aller tijden is $ 0.6674570026607753, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.028223705314342616 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MNDE met -1.02% veranderd in het afgelopen uur, -9.67% in de afgelopen 24 uur en -30.92% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Marinade Finance (MNDE) Marktinformatie

No.3704

$ 0.00
$ 64.09K
$ 53.44M
0.00
700,000,000
SOL

De huidige marktkapitalisatie van Marinade Finance is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 64.09K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MNDE is 0.00, met een totale voorraad van 700000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 53.44M.

Marinade Finance (MNDE) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Marinade Finance prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0081723-9.67%
30 dagen$ -0.05816-43.25%
60 dagen$ -0.01366-15.18%
90 dagen$ -0.01366-15.18%
Marinade Finance prijswijziging vandaag

MNDE registreerde vandaag een verandering van $ -0.0081723 (-9.67%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Marinade Finance 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.05816 (-43.25%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Marinade Finance 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,MNDE zien we een verandering van $ -0.01366 (-15.18%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Marinade Finance 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.01366 (-15.18%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Marinade Finance (MNDE) bekijken?

Bekijk nu de Marinade Financeprijsgeschiedenispagina.

Wat is Marinade Finance (MNDE)?

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Marinade Finance is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeMarinade Finance investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van MNDE staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Marinade Finance lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Marinade Finance aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Marinade Finance Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Marinade Finance (MNDE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Marinade Finance (MNDE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Marinade Finance te bekijken.

Bekijk nu de Marinade Finance prijsvoorspelling !

Marinade Finance (MNDE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Marinade Finance (MNDE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MNDE token !

Hoe koop je Marinade Finance (MNDE)?

Op zoek naar Hoe koop je Marinade Finance? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Marinade Finance gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

MNDE naar lokale valuta's

Marinade Finance bron

Voor een beter begrip van Marinade Finance kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Marinade Finance
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Marinade Finance

Hoeveel is Marinade Finance (MNDE) vandaag waard?
De live MNDE prijs in USD is 0.07634 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MNDE naar USD prijs?
De huidige prijs van MNDE naar USD is $ 0.07634. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Marinade Finance?
De marktkapitalisatie van MNDE is $ 0.00 USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MNDE?
De circulerende voorraad van MNDE is 0.00 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MNDE?
MNDE bereikte een ATH-prijs van 0.6674570026607753 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MNDE?
MNDE zag een ATL-prijs van 0.028223705314342616 USD.
Wat is het handelsvolume van MNDE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MNDE is $ 64.09K USD.
Zal MNDE dit jaar hoger gaan?
MNDE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MNDE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

