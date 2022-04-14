MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MMOSH Pit Protocol (MMOSH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Informatie MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps. MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps. Officiële website: https://www.mmosh.ai/ Whitepaper: https://www.mmosh.ai/the_night_paper Block explorer: https://solscan.io/token/FwfrwnNVLGyS8ucVjWvyoRdFDpTY8w6ACMAxJ4rqGUSS Koop nu MMOSH!

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MMOSH Pit Protocol (MMOSH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 154.00K $ 154.00K $ 154.00K Hoogste ooit: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.0000154 $ 0.0000154 $ 0.0000154 Meer informatie over MMOSH Pit Protocol (MMOSH) prijs

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MMOSH Pit Protocol (MMOSH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MMOSH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MMOSH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MMOSH begrijpt, kun je de live prijs van MMOSH token verkennen!

