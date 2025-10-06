BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live MULTIVERSE MONKEY prijs vandaag is 0.00313 USD. Volg realtime MMON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MMON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live MULTIVERSE MONKEY prijs vandaag is 0.00313 USD. Volg realtime MMON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MMON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MMON

MMON Prijsinformatie

Wat is MMON

MMON whitepaper

MMON officiële website

MMON tokenomie

MMON Prijsvoorspelling

MMON Geschiedenis

MMON koopgids

MMON-naar-Fiat valutaconversie

MMON spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

MULTIVERSE MONKEY logo

MULTIVERSE MONKEY koers(MMON)

1 MMON naar USD live prijs:

$0.00313
$0.00313$0.00313
+29.87%1D
USD
MULTIVERSE MONKEY (MMON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:51:03 (UTC+8)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00211
$ 0.00211$ 0.00211
24u laag
$ 0.00324
$ 0.00324$ 0.00324
24u hoog

$ 0.00211
$ 0.00211$ 0.00211

$ 0.00324
$ 0.00324$ 0.00324

$ 0.042695293829316555
$ 0.042695293829316555$ 0.042695293829316555

$ 0.001606689268571319
$ 0.001606689268571319$ 0.001606689268571319

+1.95%

+29.87%

-40.72%

-40.72%

MULTIVERSE MONKEY (MMON) real-time prijs is $ 0.00313. De afgelopen 24 uur werd er MMON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00211 en een hoogtepunt van $ 0.00324, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MMON hoogste prijs aller tijden is $ 0.042695293829316555, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.001606689268571319 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MMON met +1.95% veranderd in het afgelopen uur, +29.87% in de afgelopen 24 uur en -40.72% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Marktinformatie

No.4673

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 20.55K
$ 20.55K$ 20.55K

$ 18.78M
$ 18.78M$ 18.78M

0.00
0.00 0.00

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

0.00%

ETH

De huidige marktkapitalisatie van MULTIVERSE MONKEY is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 20.55K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MMON is 0.00, met een totale voorraad van 5999999999.5. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 18.78M.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van MULTIVERSE MONKEY prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0007199+29.87%
30 dagen$ -0.00874-73.64%
60 dagen$ -0.01951-86.18%
90 dagen$ -0.01487-82.62%
MULTIVERSE MONKEY prijswijziging vandaag

MMON registreerde vandaag een verandering van $ +0.0007199 (+29.87%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

MULTIVERSE MONKEY 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.00874 (-73.64%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

MULTIVERSE MONKEY 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,MMON zien we een verandering van $ -0.01951 (-86.18%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

MULTIVERSE MONKEY 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.01487 (-82.62%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van MULTIVERSE MONKEY (MMON) bekijken?

Bekijk nu de MULTIVERSE MONKEYprijsgeschiedenispagina.

Wat is MULTIVERSE MONKEY (MMON)?

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

MULTIVERSE MONKEY is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeMULTIVERSE MONKEY investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van MMON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over MULTIVERSE MONKEY lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je MULTIVERSE MONKEY aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

MULTIVERSE MONKEY Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal MULTIVERSE MONKEY (MMON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je MULTIVERSE MONKEY (MMON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor MULTIVERSE MONKEY te bekijken.

Bekijk nu de MULTIVERSE MONKEY prijsvoorspelling !

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van MULTIVERSE MONKEY (MMON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MMON token !

Hoe koop je MULTIVERSE MONKEY (MMON)?

Op zoek naar Hoe koop je MULTIVERSE MONKEY? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt MULTIVERSE MONKEY gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

MMON naar lokale valuta's

1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar VND
82.36595
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar AUD
A$0.0048202
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar GBP
0.0023788
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar EUR
0.0027231
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar USD
$0.00313
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar MYR
RM0.0131147
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar TRY
0.131773
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar JPY
¥0.47889
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar ARS
ARS$4.5626636
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar RUB
0.2542812
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar INR
0.2774119
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar IDR
Rp52.1666458
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar PHP
0.1842631
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar EGP
￡E.0.1482994
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar BRL
R$0.0168707
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar CAD
C$0.0044133
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar BDT
0.381547
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar NGN
4.51659
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar COP
$12.08493
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar ZAR
R.0.0547124
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar UAH
0.1317104
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar TZS
T.Sh.7.69041
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar VES
Bs0.69799
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar CLP
$2.96098
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar PKR
Rs0.8849136
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar KZT
1.640433
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar THB
฿0.1017876
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar TWD
NT$0.0967483
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar AED
د.إ0.0114871
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar CHF
Fr0.0025353
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar HKD
HK$0.0243201
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar AMD
֏1.1973815
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar MAD
.د.م0.0291403
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar MXN
$0.0584371
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar SAR
ريال0.0117375
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar ETB
Br0.4787335
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar KES
KSh0.4043647
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar JOD
د.أ0.00221917
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar PLN
0.011581
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar RON
лв0.0138346
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar SEK
kr0.0299854
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar BGN
лв0.005321
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar HUF
Ft1.0563437
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar CZK
0.066356
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar KWD
د.ك0.00096091
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar ILS
0.0102351
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar BOB
Bs0.0216283
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar AZN
0.005321
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar TJS
SM0.0288586
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar GEL
0.0085136
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar AOA
Kz2.855812
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar BHD
.د.ب0.00117688
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar BMD
$0.00313
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar DKK
kr0.020345
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar HNL
L0.0824442
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar MUR
0.1440426
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar NAD
$0.0544307
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar NOK
kr0.0319573
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar NZD
$0.0055401
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar PAB
B/.0.00313
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar PGK
K0.0133025
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar QAR
ر.ق0.0113932
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar RSD
дин.0.3194791
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar UZS
soʻm37.2618988
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar ALL
L0.2632643
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar ANG
ƒ0.0056027
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar AWG
ƒ0.0056027
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar BBD
$0.00626
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar BAM
KM0.005321
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar BIF
Fr9.23037
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar BND
$0.004069
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar BSD
$0.00313
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar JMD
$0.5024589
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar KHR
12.5702678
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar KMF
Fr1.33338
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar LAK
68.0434769
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar LKR
රු0.9539614
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar MDL
L0.0536169
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar MGA
Ar14.099085
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar MOP
P0.02504
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar MVR
0.048202
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar MWK
MK5.4340243
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar MZN
MT0.2001635
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar NPR
रु0.4440218
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar PYG
22.19796
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar RWF
Fr4.54163
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar SBD
$0.0257599
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar SCR
0.0420985
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar SRD
$0.120505
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar SVC
$0.0273875
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar SZL
L0.054462
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar TMT
m0.0109863
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar TND
د.ت0.00919594
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar TTD
$0.0212214
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar UGX
Sh10.90492
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar XAF
Fr1.78723
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar XCD
$0.008451
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar XOF
Fr1.78723
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar XPF
Fr0.32239
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar BWP
P0.042255
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar BZD
$0.0062913
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar CVE
$0.3008869
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar DJF
Fr0.55401
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar DOP
$0.2011338
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar DZD
د.ج0.4095605
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar FJD
$0.0071364
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar GNF
Fr27.21535
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar GTQ
Q0.0239758
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar GYD
$0.654796
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) naar ISK
kr0.39751

MULTIVERSE MONKEY bron

Voor een beter begrip van MULTIVERSE MONKEY kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van MULTIVERSE MONKEY
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over MULTIVERSE MONKEY

Hoeveel is MULTIVERSE MONKEY (MMON) vandaag waard?
De live MMON prijs in USD is 0.00313 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MMON naar USD prijs?
De huidige prijs van MMON naar USD is $ 0.00313. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van MULTIVERSE MONKEY?
De marktkapitalisatie van MMON is $ 0.00 USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MMON?
De circulerende voorraad van MMON is 0.00 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MMON?
MMON bereikte een ATH-prijs van 0.042695293829316555 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MMON?
MMON zag een ATL-prijs van 0.001606689268571319 USD.
Wat is het handelsvolume van MMON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MMON is $ 20.55K USD.
Zal MMON dit jaar hoger gaan?
MMON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MMON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:51:03 (UTC+8)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

MMON-naar-USD calculator

Bedrag

MMON
MMON
USD
USD

1 MMON = 0.00313 USD

Handel in MMON

MMON/USDT
$0.00313
$0.00313$0.00313
+29.87%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,425.03
$101,425.03$101,425.03

-1.70%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,281.27
$3,281.27$3,281.27

-6.44%

Solana logo

Solana

SOL

$154.90
$154.90$154.90

-4.07%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3042
$1.3042$1.3042

+769.46%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,425.03
$101,425.03$101,425.03

-1.70%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,281.27
$3,281.27$3,281.27

-6.44%

Solana logo

Solana

SOL

$154.90
$154.90$154.90

-4.07%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2128
$2.2128$2.2128

-3.03%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16156
$0.16156$0.16156

-1.44%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4255
$0.4255$0.4255

+751.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3042
$1.3042$1.3042

+769.46%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4255
$0.4255$0.4255

+751.00%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09599
$0.09599$0.09599

+525.74%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000453
$0.000000000453$0.000000000453

+426.74%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2100
$0.2100$0.2100

+220.61%