Wat is MULTIVERSE MONKEY (MMON)?

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability. MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

MULTIVERSE MONKEY is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeMULTIVERSE MONKEY investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.



Bovendien kun je:

- De beschikbaarheid van MMON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.

- Beoordelingen en analyses over MULTIVERSE MONKEY lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je MULTIVERSE MONKEY aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

MULTIVERSE MONKEY Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal MULTIVERSE MONKEY (MMON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je MULTIVERSE MONKEY (MMON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor MULTIVERSE MONKEY te bekijken.

Bekijk nu de MULTIVERSE MONKEY prijsvoorspelling !

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van MULTIVERSE MONKEY (MMON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MMON token !

Hoe koop je MULTIVERSE MONKEY (MMON)?

Op zoek naar Hoe koop je MULTIVERSE MONKEY? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt MULTIVERSE MONKEY gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

MMON naar lokale valuta's

Probeer Converter

MULTIVERSE MONKEY bron

Voor een beter begrip van MULTIVERSE MONKEY kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over MULTIVERSE MONKEY Hoeveel is MULTIVERSE MONKEY (MMON) vandaag waard? De live MMON prijs in USD is 0.00313 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige MMON naar USD prijs? $ 0.00313 . Bekijk De huidige prijs van MMON naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van MULTIVERSE MONKEY? De marktkapitalisatie van MMON is $ 0.00 USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van MMON? De circulerende voorraad van MMON is 0.00 USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van MMON? MMON bereikte een ATH-prijs van 0.042695293829316555 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MMON? MMON zag een ATL-prijs van 0.001606689268571319 USD . Wat is het handelsvolume van MMON? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MMON is $ 20.55K USD . Zal MMON dit jaar hoger gaan? MMON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MMON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8) Type Informatie 11-05 10:42:00 On-chain gegevens Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Industrie-updates Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Industrie-updates Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Industrie-updates Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Industrie-updates Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million 11-04 03:53:00 Industrie-updates U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft